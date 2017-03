Inför Häcken-AIK: Goitom redo för comeback - med i matchtruppen

AIK ställs i morgon mot Häcken i Svenska Cupens kvartsfinal. Henok Goitom är med i matchtruppen.

Häcken-AIK Svenska Cupen

AIK fick endast med sig 0-0 från söndagens gruppfinal mot Dalkurd på Skytteholm. Vinst hade krävts för hemmaplansfördel i kvartsfinalen. I stället blir det nu bortamatch mot Häcken på Bravida Arena i Göteborg.AIK får klara sig utan Sulejman Krpic och Patrick Kpozo i söndagens match. Krpic ansluter till truppen under den kommande veckan medan Kpozo behöver jobba upp formen innan han åter är aktuell för spel. Henok Goitom är inte redo för 90 minuters spel, men finns glädjande nog med i matchtruppen. I övrigt är det ett skadefritt lag som gör resan ner till Göteborg.AIK har ställt upp med samma startelva i alla gruppspelsmatcher, men till kvartsfinalen verkar Rikard Norling röra om i startelvan. Både Simon Thern och Kristoffer Olsson ser ut att kastas in i hetluften, medan Stefan Ishizaki och Denni Avdic får inleda matchen från sidohåll. Det innebär att Amin Affane flyttas upp i anfallsroll bredvid Eero Markkanen Nebojsa Novakovic är nyfiken på vad Affane kan bidra med från en mer offensiv position.- Han spelade i den rollen förra året under vissa matcher - det är en spelare som är lite annorlunda. Kanske lite av en Denni Avdic-typ i den rollen. Vi har jobbat i en hel vecka och det gäller att se möjligheterna, vilka kan komplettera varandra och spela ihop. Det är spännande med Amin i den rollen och kanske till matchen i morgon, säger Novakovic till Expressen.Häcken har till årets säsong en ny tränare i Mikael Stahre . Därmed kan vi förvänta oss ett mer defensivt inriktat hemmalag än tidigare. Göteborgslaget har tappat seriens skyttekung John Owoeri men har även fått in ett par starka förstärkningar. Alexander Farnerud kan mycket väl vara seriens bästa mittfältare, och med spelare som Paulinho, Alhassan Kamara och Erik Friberg bredvid honom kan laget utmana om Europaplatserna under hösten.Häcken inledde gruppspelet med segrar mot Åtvidaberg och Norrtälje innan det blev 1-1 mot Örebro på Behrn Arena i sista omgången. Emil Wahlström gjorde lagets enda mål i matchen.18:30Bravida ArenaLinnér - Väisänen, Karlsson, Johansson - Sundgren, Blomberg, Olsson, Thern, Vrdoljak - Affane, Markkanen