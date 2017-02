Inför: Kristianstad - AIK

Under lördagen fortsätter AIK sin resa mot avancemang i Svenska cupen då man ställs mot Division 1-laget Kristianstad FC i gruppspelets andra omgång. Efter en stabil AIK-seger mot GAIS förra helgen vore allt annat än tre nya poäng i morgondagens match en jätteskräll.





Efter 1-0-segern mot GAIS i söndags har AIK fått den poängmässiga inledning på cupen man önskade. Med tre poäng i bagaget vore allt annat än ett svartgult avancemang till slutspel naturligtvis en jätteskräll. Spelet mot GAIS lämnade dock en del i övrigt att önska. Offensivt såg det trubbigt ut och det skapades få målchanser. Även om det är tidigt på säsongen så är det AIK:s offensiv som är det stora frågetecknet inför fortsättningen.



Mot Kristianstad ska dock inte anfallsfrågan vara något hinder för tre nya poäng. Lördagens motståndare slutade trea i Division 1 Södra 2016 och AIK bör utan några större bekymmer kunna resa hem från Skåne med tre nya poäng. Tränare Norling har fortsatt en skadefri spelartrupp att tillgå. Hur



Möjlig startelva: Linnér- Sundgren, Väisänen, Karlsson, Johansson, Vrdoljak – Blomberg, Affane, Ishizaki – Avdic, Markkanen



Avspark: 14:00, Kristianstads IP. Matchen sänds på C More.



2017-02-24 14:10:00

