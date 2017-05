Östgötaporten, 2017-06-01 19:00

IFK Norrköping - AIK



Inför Peking borta

AIK ställs imorgon mot tabelltvåan IFK Norrköping på Östgötaporten i den näst sista matchen innan uppehållet. En viktig match för AIK som tappade mark mot topplagen efter förlusten mot Malmö tidigare i veckan.

Läget i AIK

Ny match innebär nya avbräck för AIK.



Möjlig startelva AIK (3-5-2): Linnér - Väisänen, Nyholm, Johansson - Sundgren, Blomberg, Affane, Olsson, Saletros - Thern, Avdic



Motståndaren

AIK-bekantingen Jens Gustavssons lag har verkligen kommit igång efter en lite knackig inledning av säsongen. Man har 4 raka vinster och 8 matcher utan förlust. AIK behöver få stopp på



Möjlig startelva Norrköping (4-4-2): Langer - Wahlqvist, Johansson, Fjöluson, Telo - Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson - Holmberg, Moberg Karlsson



Tuff match väntar

De två senaste matcherna lagen emellan har AIK vunnit med 2-0 (i det allsvenska genrepet) respektive 6-0 i höstas, en match vi alla minns med glädje. Några sådana siffror i AIK:s favör kan vi nog inte räkna med imorgon. AIK behöver först och främst få stopp på Pekings formstarka offensiv. Bakåt finns det luckor hos hemmalaget, det såg vi senast mot Halmstad då HBK lyckades göra 2 mål och pressa Norrköping. Frågan är om AIK kan utnyttja dessa luckor, AIK har som bekant bara mäktat med 8 mål hittils i Allsvenskan. En annan faktor att ta med i beräkningen är att AIK spelade i måndags medan Norrköping spelade i lördags och därmed fått två dagars extra vila.



Avspark: Torsdag 1 juni, 19:00 Östgötaporten

Domare: Stefan Johannesson Ny match innebär nya avbräck för AIK. Eero Markkanen drog på sig sin tredje varning mot Malmö och missar därmed torsdagens drabbning. I övrigt är läget i truppen förhållandevis bra. Per Karlsson satt på bänken senast och bör därmed vara helt redo för match igen. Stipe Vrdoljak är i sin tur tillbaka från avstängning. Det stora frågetecknet finns kring Stefan Ishizaki s medverkan. Han fanns inte med i truppen i måndags men rapporterna inför Malmö-matchen var ändå att hans medverkan inte var helt utelsluten. Därför känns det inte otänkbart att han finns med i truppen mot Peking.Möjlig startelva AIK (3-5-2): Linnér - Väisänen, Nyholm, Johansson - Sundgren, Blomberg, Affane, Olsson, Saletros - Thern, AvdicAIK-bekantingen Jens Gustavssons lag har verkligen kommit igång efter en lite knackig inledning av säsongen. Man har 4 raka vinster och 8 matcher utan förlust. AIK behöver få stopp på Allsvenskan s assistkung Niclas Eliasson samt Allsvenskans målkung Kalle Holmberg . Denna duo har firat stora triumfer hittils. Imorgon finns även nyförvärvet Simon Skrabb med i truppen efter skadan han ådrog sig under försäsongen.Möjlig startelva Norrköping (4-4-2): Langer - Wahlqvist, Johansson, Fjöluson, Telo - Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson - Holmberg, Moberg KarlssonDe två senaste matcherna lagen emellan har AIK vunnit med 2-0 (i det allsvenska genrepet) respektive 6-0 i höstas, en match vi alla minns med glädje. Några sådana siffror i AIK:s favör kan vi nog inte räkna med imorgon. AIK behöver först och främst få stopp på Pekings formstarka offensiv. Bakåt finns det luckor hos hemmalaget, det såg vi senast mot Halmstad då HBK lyckades göra 2 mål och pressa Norrköping. Frågan är om AIK kan utnyttja dessa luckor, AIK har som bekant bara mäktat med 8 mål hittils i Allsvenskan. En annan faktor att ta med i beräkningen är att AIK spelade i måndags medan Norrköping spelade i lördags och därmed fått två dagars extra vila.Torsdag 1 juni, 19:00 Östgötaporten

JOHAN LINDSTRÖM

2017-05-31 20:18:04

