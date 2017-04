Nationalarenan, Friends Arena, 2017-04-02 15:00

AIK - Häcken



Inför premiären mot Häcken

Sedan november har vi väntat och nu är den äntligen här, den allsvenska premiären. AIK ställs imorgon mot Häcken på en näst intill slutsåld nationalarena när jakten på Lennart Johanssons pokal inleds.





Läget i AIK



Storpublik väntas



Även om alla känner till AIK:s svaga premiärfacit de senaste åren är det med positiva känslor man som AIK:are tar sig till Nationalarenan under söndagen. Spelet och nyförvärven har sett bra ut den senaste tiden, och vi har revansch att utkräva efter cupförlusten. Hemma på naturgräset med publiken i ryggen ska AIK vara starkare än Häcken. I skrivande stund är omkring 26 000 biljetter sålda till matchen och intresset är som vanligt stort kring AIK. Inför matchen är det traditionsenlig spelarbussmottagning klockan 13.00, se till att vara på plats redan då för att stödja laget när jakten på guldet inleds.



Avspark: Söndag 2 april 15.00, Friends Arena.

Häcken har ett lag som många tror kan vara med och utmana om europaplatserna den här säsongen. Efter många år med Peter Gerhardsson vid rodret har Mikael Stahre nu tagit över. Under Stahre tycks Häcken vara ett mer välbalanserat lag som även är intresserade av att spela försvarsspel. Trots detta är det offensiven som sticker ut hos göteborgarna. Med spelare som bland andra Alexander Farnerud, Crespo Kamara och Paulinho har man offensiv kvalitet som få allsvenska lag kan mäta sig med. Det återstår att se om den skadedrabbade Paulinho finns med från start mot AIK till skillnad från när lagen möttes i Svenska cupen för ett par veckor sedan. I form är han en av allsvenskans bästa spelare.

2017-04-01 14:06:00

