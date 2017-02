Skytteholms IP 1, 2017-02-19 14:00

AIK - GAIS



AIK - GAIS 2011. Kenny Pavey och Mervan Celik.

Inför: Svenska Cupens gruppspel, AIK - GAIS

Väntan är över och AIK spelar snart sin första tävlingsmatch. Matchen, som är en av gruppspelsmatcherna i Svenska Cupen, är mot GAIS och spelas på Skytteholms IP klockan 14:00 söndagen den 19:e februari. AIK väntas med ställa upp med en elva som liknar den i fjol med skillnaden att Oscar Linnér (reservmålvakt 2016) är den nye ordinarie målvakten. Även på mittfältet och i backlinjen kan vi få se nya konstellationer. Matchen kan ge en inblick i vad som kan komma att bli AIK:s ordinarie startelva.

ÅKE BRETTO

2017-02-18 11:00:00

Väntan är över och AIK spelar snart sin första tävlingsmatch. Matchen, som är en av gruppspelsmatcherna i Svenska Cupen, är mot GAIS och spelas på Skytteholms IP klockan 14:00 söndagen den 19:e februari. AIK väntas med ställa upp med en elva som liknar den i fjol med skillnaden att Oscar Linnér (reservmålvakt 2016) är den nye ordinarie målvakten. Även på mittfältet och i backlinjen kan vi få se nya konstellationer. Matchen kan ge en inblick i vad som kan komma att bli AIK:s ordinarie startelva.