Inför träningsmatchen AIK-IFK Norrköping:

AIK spelar sin sista träningsmatch under försäsongen 2017 mot IFK Norrköping. Det är det sista som sker innan säsongsstarten som stundar om en dryg vecka.

2017-03-25 14:57:00

Efter ett allt för tidigt ur Cupen utslaget AIK, en försäsong med frågetecken inom anfallet och diverse träningsmatcher så är det snart äntligen dags. Tiden har kommit för AIK att spela sin sista träningsmatch innan premiären mot BK Häcken den andra april! Vi ställs mot IFK Norrköping, en klart kvalificerad motståndare att testa sina vingar mot innan det bär av på allvar. Norrköping själva har dessutom en Cupfinal mot Östersund att se fram emot den 9:onde april, vilket gör att de kanske inte ställer upp med sina absolut bästa för spelare att undvika skador, men i varje fall blir det en svår match.AIK:s försäsong är snart över. Med många händelser och orosmoln har det känts som en lång sådan. Kommer Linnér kunna fylla Carlgrens skor? Kommer Goitom/Killer kunna fylla Isaks/Obasis skor? Och har Denni Avdic skor?I dagsläget är tärningarna kastade, alla lag har förberett sig på sina egna sätt inför säsongsstart och AIK likaså. Man satsar på ett anfall med Goitom och Krpic och man är nöjd med Linnér i mål. Dessutom finns en massa nytt blod i back- samt mittfältslinjen.Då AIK har haft en löpande försäsong med spelare som både lämnat och tillkommit blir denna match kanske den tydligaste fingervisningen på hur år 2017 års startelva kommer att se ut (bortsett från att AIK fått fem spelare inkallade till två olika landslag för spel, vilket vi ska vara stolta över). Dessa spelare är Olsson, Affane, Linnér, Väisänen & Markkanen. Rikard Norling har i skrivande stund ännu inte tagit ut en trupp för matchen.Ishizaki, Olsson & Thern lär senare bli en skriven kombination av samarbete på mittfältet. Inför denna match mot Norrköping är dock Olsson frånvarande på grund av landslagsuppdrag. Därför kan vi vänta att Ishizaki kommer att vara spelfördelare, med kollegorna Hauksson, Thern,Salétros och Vrdoljak bredvid sig. Läget med Kpozo är fortfarande okänt, men om det fortsätter i den gamla riktningen kommer han inte få spela denna träningsmatch heller. Våran absoluta nykomling Sulejman Krpic fick spela och dessutom göra mål i den förra matchen mot Brommapojkarna och lär starta mot Norrköping. Frågan återstår att se om våran andre högprofilerade anfallare Goitom kommer att starta bredvid "Killer" eller om han kommer att hoppa in senare. Avdic kommer med största sannolikhet finnas med i truppen, om inte till och med i startelvan. Kyriakos Stamatopoulos kommer att stå i mål, vaktad av våra trofasta tjänare Nils-Eric Johansson , Per Karlsson och Jesper Nyholm . Norling har fått tid att befatta sig med sina nya verktyg och kommer med största sannolikhet att fortsätta ställa upp med en trebackslinje, ett aktivt mittfält med fem spelare och två anfallare på topp. Med tre anfallare till hands är kombinationen Avdic-Krpic eller Goitom-Krpic att vänta. Daniel Mushitu, som nyligen fick ett treårigt A-lagskontrakt, kan finnas med i truppen. Det är inte helt otänkbart att han även får spela då han gavs speltid mot Karlbergs BK av Rikard Norling tidigare på försäsongen. Kanske får han chansen även denna match.IFK Norrköping har ett bra lag, även om spelarförsäljningarna efter guldet 2015 och en hype som avtagit har gjort att supportrarnas förväntningar inte är lika höga . Än är det inte allvar utan bara träningsmatch, men snart är det dag! Hur vi presterar mot Norrköping kommer bli intressant att se.StamatopoulosJohansson-Nyholm-KarlssonHauksson-Thern-Ishizaki-Salétros-VrdoljakAvdic-KrpicKnappt 1900 årskort återstår för att slå förra årets rekord. Det är tydliga vårtecken. Vi ses på Friends! #DelaAIKGenrepet 2017: AIK - IFK Norrköping, spelas på Friends Arena denFörstedomare: Stefan Johanneson, StockholmAIK spelar sin sista träningsmatch under försäsongen 2017 mot IFK Norrköping. Det är det sista som sker innan säsongsstarten som stundar om en dryg vecka.AIK meddelade under fredagsförmiddagen att man valt att skriva ett A-lagskontrakt med den unge anfallaren Daniel Mushitu. Sjuttonårige Mushitu kom till AIK:s akademi från Västerås under 2016 och skriver nu på ett kontrakt med A-laget som sträcker sig över tre år.Gnagarforum tog en pratstund med AIK:s tidigare anfallare Miran Burgic om bland annat skadeproblematiken, hans tid i klubben och vem som egentligen var den bästa spelaren i AIK under guldåret. Burgic pratar även om hans lite tudelade bild av Rikard Norling.I veckans panel diskuteras fredagens träningsmatch mot IK Sirius, den rådande truppsituationen samt Åbros initiativ att upplåta sin plats på matchtröjan till Hjärt-Lungfonden. Dagens gäst Johan Westin ställer även en högst relevant fråga.AIK tränade i dag på Friends Arena. Hundratalet åskådare var på plats för att följa träningspasset.AIK lånar ut den 19-årige innermittfältaren Christos Gravius till den allsvenska konkurrenten Jönköping Södra. Lånet gäller för resten av säsongen.AIK kallade till presskonferens efter dagens allsvenska upptaktsträff i Uppsala för att meddela att Åbro gör sitt sista år som huvudsponsor för klubben. Åbro upplåter även sin plats på matchtröjan i år till Hjärt-lungfonden.AIK besegrade Sirius med 1-0 i kvällens träningsmatch. Sulejman Krpic gjorde matchens enda mål.Efter uttåget ur Svenska cupen har AIK planerat in en träningsmatch mot de allsvenska nykomlingarna Sirius under fredagen. Matchen startar 17.00 på Skytteholms IP.AIK-panelen är tillbaka. Nu diskuteras den senaste matchen mot Häcken samt den annalkande allsvenska premiären.