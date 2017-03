Mållös gruppfinal mot Dalkurd

AIK tog sig vidare till kvartsfinal i Svenska Cupen efter dagens oavgjorda gruppfinal mot Dalkurd på Skytteholm.

Förutsättningarna inför matchen var glasklara. AIK skulle avancera från gruppen vid ett oavgjort resultat, men seger krävdes för hemmaplansfördel i nästa omgång. Rikard Norling valde att ställa ut samma starelva som i de senaste matcherna. Kristoffer Olsson och Simon Thern fick återigen finna sig vid att inleda matchen vid sidan.: Linnér - Väisänen, Karlsson, Johansson - Sundgren, Blomberg, Affane, Ishizaki, Vrdoljak - Avdic, Markkanen.Hemmalaget inledde matchen piggt och var nära att ta ledningen direkt när Stipe Vrdoljak ryckte sig fri på vänsterkanten. Kroatens skott tog i insidan av stolpen innen den snöpligt studsade bort från målet.Dalkurd stressade AIK högt och spelade mycket man mot man i försvarsspelet. AIK agerade rutinerat och skapade genast farligheter när laget spelade sig förbi Dalkurds förstapress. Denni Avdic fick läge efter läge att trycka in bollen bakom bortalagets målvakt Frank Pettersson, men trots många fina intentioner gick Avdic mållös av planen.Ett bolltapp från Stefan Ishizaki på mittplan föranledde i stället Dalkurds enda målchans i matchen. Ensam mot utrusande Oscar Linnér chippade Richard Yarsuvat bollen över ribban.0-0-resultatet i halvtid speglade inte matchbilden. AIK var det klart starkare laget under matchens första halvlek. Med bättre effektivitet framför målet hade hemmalaget gått till pausvila med en betryggande ledning i ryggen.AIK tappade allt i anfallsväg efter paus. Dalkurd hade ett massivt spelövertag, men om AIK har problem i anfallsspelet så råder totala motsatsen i andra änden av planen. Dalkurd skapade absolut ingenting i chansväg. Eero Markkanen var osynlig under stora delar av matchen, men hade ändå andra halvlekens bästa läge när han avlossade kanonen utanför straffområdet. Finländarens skott letade sig sånär in i det vänstra krysset.Simon Thern och Daniel Mushitu byttes in i spel och båda bidrog med välbehövlig energi i slutskedet av matchen. Matchen slutade 0-0 och AIK lyckades därmed inte spela till sig hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Nu väntar i stället BK Häcken på bortaplan.3500Patrik ErikssonPer Karlsson