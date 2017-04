Mållös match i AIK:s premiär

Det blev ingen vinst, men inte heller förlust. Hör allt om AIK-BK Häcken i matchrapporten.

Tyvärr fick AIK nöja sig med en premiär som slutade 0-0. Strax över 26800 gnagare hade kommit till Friends Arena för att se premiären.Det var hög energi på läktarna när matchen drog igång. BK Häcken inledde matchen med att ta boll och testa AIK:s försvar. Efter ca 15 minuter hade AIK kommit in i matchen, men det saknades verkligen något på mittfältet vilket är det som betonar den första halvleken för AIK. Flera gånger sågs Ishizaki slänga ut med armarna åt sidorna efter att hans lagkamrater på mitten inte fick spelet att flyta. Ishizaki må ha varit den AIK:are som visade någonting, men det var nog fler spelare i AIK som var besvikna över att matchen inte slutade med vinst. Olsson har i en matchintervju sågat sin egen insats. Dessutom kan det vara nervöst att starta sin första match någonsin för AIK, något som var ett faktum för flera av spelarna på planen.Det som sammanfattar första halvlek är två saker. Dels var det bra och rutinerat spel av backlinjen och dels var det en felande länk mellan anfall och mittfält. Häcken försvarade också bra idag vilket kan vara en bidragande faktor till att bollarna inte nådde Goitom och Krpic.Häcken är ett anfallslag och det visas så tydligt att de inte kommer någonvart med sitt spel när AIK har en så säker defensiv.I andra halvlek hade AIK ökat tempot lite. Häcken är ett lag som vinner många matcher genom att kontra, men AIK valde ändå att flytta laget längre upp. Chanserna var fler och aktiviteten högre och även Häcken kom närmre hemmalagets målbur i denna halvlek än i den första.Det har även skrivits en del i andra medier om ett kontroversiellt domslut av Ekberg. En situation där straff kunde ha dömts till BK Häckens fördel uppstod i andra halvlek när Häcken-anfallaren Kamara drabbade ihop med vår målvakt Linnér. Kamara ska ha varit först på bollen i en situation i straffområdet och blir i nästa ögonblick blir tacklad av Linnér, något som matchens domare Andreas Ekberg inte såg. Enligt fotbollskommentatorer fanns anledning att blåsa, så vi AIK:are får vara glada att Ekberg missade att döma denna gång då det hade kunnat ge BK Häcken ett lömskt övertag.Det skulle ändå sluta mållöst, trots att Rikard Norling bytt in Eero Markkanen och Denni Avdic i slutminuterna efter att Nasiru Mohammed blivit tilldelad rött kort av domare Andreas Ekberg. AIK gav allt och pressade högt, men det skulle inte resultera i någonting den här gången.Andra höjdpunkter är bland annat den farliga frispark som Stefan Ishizaki tyvärr slog över mål och det intressanta anfallsparet Goitom - Krpic (som tyvärr inte fick göra mål idag). Det var på det hela taget en avslagen match som avbröts ofta av en domare som var alltför hård på båda lag. Nu är allsvenskan här och AIK är för närvarande placerade på sjätte plats i tabellen.Nästa möjlighet till tre poäng ges i bortamatchen mot Elfsborg i omgång 2.O. LinnérS. Väisänen - P. Karlsson - N. JohanssonD. Sundgren - J. Blomberg - K. Olsson - S.Ishizaki - S. VrdoljakH. Goitom - S. Krpic.K. Olsson (ut 62')S. Thern (in 62')H. Goitom (ut 72')E. Markkanen (in 72')S. Vrdoljak (ut 90')D. Avdic (in 90')