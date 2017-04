Matchrapport AIK - IK Sirius

AIK inkasserade den första, efterlängtade hemmasegern på Friends Arena 2017 efter 1-0 mot IK Sirius. Det var ett AIK som startade med Markkanen och Thern på topp. Detta samarbete kom att bli avgörande för AIK:s vinst, då Markkanen gjorde mål på assist från Thern. Efter det lyckades man hålla tätt matchen ut. Läs rapporten nedan.

Trots att det är tidigt på säsongen så var det ett ganska pressat AIK som sökte sin andra vinst. Det lyckades man med. Sirius kom från en segersvit, och AIK från en förlustsvit. Det var tre poäng som gällde. Från första minuten märktes det AIK var taggat. Till skillnad från föregående matcher hade man inte bara mycket boll på egen planhalva, utan en offensiv som flöt på vilket många AIK-supportrar ville se. Efter den spelade kvarten fick AIK ett mycket bra läge efter skott av Johan Blomberg, vars retur Eero Markkanen satte i ribban. Redan då märktes det av det inte skulle bli det sista avslutet på mål för AIK. Ungefär en kvart senare kom målet, efter fin lobbpass till Markkanen från Thern som sprang vidare mot mål och skickade vidare bollen in i glipan mellan stolpen och Sirius målvakt Joshua Wicks Kingsley Sarfo , som var ett orosmoln för många AIK:are, kom inte alls ut till sin rätt. Man visste på förhand att han skulle bli ett hot och genom fint spel lyckades man undvika det helt. Under matchen kom även många bra inlägg från Vrdoljak, vilket skall nämnas. Han har höjt sig något enormt jämfört med förut. Dessutom dribblade han av två Siriusspelare djupt nere i anfallszon och gav AIK en chans som kunde ha blivit mål. En bra insats. Det var stundtals fysiskt på mittältet och Thern var offer för att antal knuffar och fula satsningar. AIK slet hårt för att få in sitt ledningsmål och man skulle kanske ha haft ännu ett mål, men man fick gå in i halvtid med 1-0. En mycket bra första halvlek, en riktig höjning från J-södra.När andra halvlek startade fortsatte AIK sin väg mot ännu ett mål, men man skulle inte nå hela vägen fram. Thern förblev aktiv och fick ett inlägg från Blomberg som han nickade i famnen på Joshua Wicks. Det blev AIK:s bästa målchans under andra halvlek. Under de sista tjugo minuterna i matchen märktes att AIK gick ned i defensiven. Tempot ökade och Sirius fick mer boll. Ett par svettiga situationer uppstod, men backlinjen och Linnér lyckades rensa undan bollen under den resterande tiden i matchen. Henok kom in med knappa 20 minuter kvar. Han var rörlig men fick inte alls lika mycket att jobba med som Eero och Thern fick under den första halvleken, och fick således färre chanser på mål. För att verkligen säkra segern bytte Norling in Väisänen med tilläggstid kvar, för att i förebyggande syfte hindra Sirius från ett kvitteringsmål.AIK har om fyra dagar match igen. Frågan är då om offensiven kommer att se likadan ut eller om Norling kommer röra om igen.Startelva AIK:Eero Markkanen (ut 73') Henok Goitom (in 73'), Stefan Ishizaki (ut 78') Anton Jönsson Salétros (in 78'), Simon Thern (ut 89') Sauli Väisänen (89')Nils-Eric Johansson (62'), Oscar Linnér (90')Nästa match spelas mot GIF Sundsvall den 30 april. Även denna blir en hemmamatch.