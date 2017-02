Matchrapport: AIK - Karlbergs BK

Det var en regnig kväll på Skytteholms IP. AIK spelade mot Division 2-laget Karlbergs Bollklubb som matchade AIK och lyckades sänka det allsvenska laget. Matchen slutade 1-2 till Karlbergs BK. Här följer matchrapporten.

Igår spelade AIK mot Karlbergs BK. Det var en match som resulterade i förlust för AIK med 1-2. I AIK:s läger coachade assisterande tränare Nebosja Novakovic och chefstränare Rikard Norling inte syntes till.AIK gjorde intressanta val när startelvan byggdes upp. Andremålvakten Kyriakos Stamatopoulos fick chansen att stå mellan stolparna i AIK:s målbur. Backlinjen utgjordes av Sundberg, Nyholm, Hauksson och Gravius samt AIK:s unge spelare nr 19 Claus Royo. På mittfältet fann vi för första gången tillsammans i startelvan Thern och Olsson, samt Salétros. De två anfallarna för dagen var Mansiamina och Mushitu.Det var en match som liknade AIK:s A-lagsmatcher hittils under säsongen. AIK kom in i matchen efter ca 15 min, innan det dominerade Karlbergs BK. Karlberg hade tidigt två farliga situationer som gled igenom AIK:s försvar på grund av rutinbrist och osäkerhet. Under matchen kom mittfältaren Salétros många sådana glapp och hans insatser var avgörande för AIK.Det i övrigt ett rörigt samspel mellan de olika delarna av laget under matchen. Mansiamina och Mushitu distansierade sig stundvis onödigt långt bort från resten av laget vilket gjorde att kommunikationen blev dålig. Thern och Olsson hittade definitivt inte det samspel som man föreställer sig att de ska. Olsson, mer än Thern, verkar ha kommit in i matchkläderna. Thern kämpade dock väldigt mycket. Det var inga dunderinsatser från Mansiamina och Mushitus sida och då Karlbergs BK rensade väldigt väl på egen planhalva rann många potentiella anfallsförsök ut i sanden. Mushitu spelade hetlevrat så fort han hade boll, pressad av Karlbergs sammansvetsade försvar. En av AIK-spelare på plan som skötte sig absolut bäst var Anton Salétros. Han var hela tiden i rörelse och det kändes som att han var inblandad i varje situation. Till exempel gav han stöd till backlinjen när det behövdes och vid vissa tillfällen var han till och med längre upp i anfallszon än Mansiamina och Mushitu. Hauksson, Salétros kollega på andra kant, var inte lika effektiv. Christos Gravius gjorde en godkänd insats. Han gick att lita på och var rutinerad. Eloge skall även ges till Royo, utmärkte sig genom att aldrig tappa fokus. Han gjorde sitt backjobb så bra att han kändes som ordinarie. Han höll huvudet kallt och skötte sig under hela matchen.Med tiden så blev AIK besegrade av Karlbergs BK genom att Karlberg använde den taktik som AIK bör använda. Karlberg var helt enkelt effektivare och laget hade, till skillnad från AIK, ett system med en ensam anfallare på topp (nummer 9, namn saknas) som ständigt pressade AIK:s försvar. Han blev sedan Karlbergs tvåfaldige målskytt. Det första målet kom i minut 44 efter intensivt boxspel och ett misslyckande i rensningen. Det andra målet var en spark från 25 meter där Stamatopoulos inte hann med.Olsson & Thern byttes ut i minut 55. In kom Gabriel Aphrem och Bilal Mohammed, nr 37 respektive 43. I samma byte försvann även Rickson Mansiamina och in kom Albin Linnér, som blev AIK:s målskytt. Han fick få chanser under av matchen bevisade att han inte slarvar bort ett läge när han får det.Med 20 minuter kvar byttes Noah Sonko Sundberg ut och nr 40 Mark Gorgos byttes in. Även Housseinn Nightingale, nr 16, fick chansen i slutet av matchen då även nr 12, Daniel Mushitu byttes ut. Han pressade Karlberg så mycket han kunde men hann inte med att åstadkomma något av vikt. I den sista minuten stod Karlbergs målvakt för en avgörande räddning när AIK hade boll precis framför mål. Målet hade kunnat utjämna matchen men gick rätt på Karlbergs målvakt som kunde säkra matchen direkt.