Nytt speldatum för den inställda matchen

IFK Göteborg - AIK ställdes in på grund av matchfixningsförsök. Nu har de inblandade parterna kommit överens om ett nytt datum då matchen ska spelas.





"Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll har i samråd med föreningarna, kommit överens om att matchen IFK Göteborg – AIK ska spelas torsdag 10 augusti kl. 19.00", går det att läsa på SvFF:s hemsida.



IFK Göteborg meddelar på sin hemsida att de som har biljetter från den inställda matchen kan använda dessa till det nya speldatumet. De som istället vill ha pengarna tillbaka kan få det om man följer instruktionerna på Blåvitts hemsida. Nytt datum för matchen är den 10 augusti. AIK möter Sirius den 6 augusti och AFC Eskilstuna 13 augusti."Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll har i samråd med föreningarna, kommit överens om att matchen IFK Göteborg – AIK ska spelas torsdag 10 augusti kl. 19.00", går det att läsa på SvFF:s hemsida.IFK Göteborg meddelar på sin hemsida att de som har biljetter från den inställda matchen kan använda dessa till det nya speldatumet. De som istället vill ha pengarna tillbaka kan få det om man följer instruktionerna på Blåvitts hemsida.

0 KOMMENTARER 413 VISNINGAR 0 KOMMENTARER413 VISNINGAR JOHAN LINDSTRÖM

2017-05-23 14:32:00

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-05-23 14:32:00

AIK

2017-05-23 13:26:00

AIK

2017-05-22 23:16:21

AIK

2017-05-22 23:04:28

AIK

2017-05-22 22:24:00

AIK

2017-05-21 14:59:32

AIK

2017-05-21 11:19:00

AIK

2017-05-20 17:28:00

AIK

2017-05-18 13:45:00

AIK

2017-05-18 11:55:00

ANNONS:

IFK Göteborg - AIK ställdes in på grund av matchfixningsförsök. Nu har de inblandade parterna kommit överens om ett nytt datum då matchen ska spelas.AIK och Stipe Vrdoljak går skilda vägar efter att låneavtalet löper ut. Detta enligt uppgifter som kommit in till Expressen, efter de dryga tre månader som kroaten varit i klubben.AIK besegrade Djurgården med 1-0 i måndagskvällens derby på Tele2 Arena. Simon Thern gjorde matchens enda mål.AIK vann som vanligt mot Dif, nedan presenteras spelarbetygen.Matchen mot Göteborg spelades inte som planerat. Nu snackar AIK-panelen i stället upp det kommande derbyt mot Djurgården.Efter en omtumlande vecka för AIK där allt handlat om matchfixningsförsöket i samband med bortamatchen mot IFK Göteborg väntar nu årets första bortaderby på Tele2 arena där Djurgårdens IF står för motståndet.AIK genomförde under lördagen den sista öppna träningen inför måndagens derby. Ett hundratal supportrar hade tagit sig till Karlberg för att stötta laget.Torsdagens framskjutna match påverkar matchen mot Djurgården.Rapport från presskonferensen efter den uppskjutna matchen mellan IFK Göteborg och AIK.