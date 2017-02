Oavgjort mot Midtjylland

Dagens träningsmatch mot danska FC MIdtjylland slutade 1-1 efter full tid. Eero Markkanen gjorde AIK:s mål i en chansfattig tillställning.

AIK:s startelva var snarlik den som har startat i de tidigare träningsmatcherna under försäsongen. Nytt för den här gången var att både Denni Avdic och Eero Markkanen var tillgängliga för spel samtidigt, och de fick även utgöra anfallspar i dagens match.Startelvan i sin helhet: Linnér - Sundgren, Väisänen, Karlsson, Johansson, Kpozo - Blomberg, Affane, Ishizaki - Avdic, Markkanen.Nyförvärven Jesper Nyholm, Kristoffer Olsson och Simon Thern fick alla inleda på bänken.Midtjylland hade mycket boll inledningsvis, men hade svårt att hota AIK:s stabila försvar. AIK hade svårt att få till ett kontrollerat spel när bollen var i lagets ägo.Matchen stod och vägde när danskarna fick en frispark på mittplan. Bollen spelades snabbt och oväntat in mot AIK:s mål och vänsterbacken Filip Novak kunde enkelt placera bollen i mål efter 20 spelade minuter.AIK flyttade successivt upp spelet och lyckades även kvittera med knappt tio minuter kvar av halvleken. Efter fint förarbete från Johan Blomberg kunde Eero Markkanen styra in kvitteringsmålet med pannan.AIK inledde även den andra halvleken starkt, och var nära att få till ett ledningsmål när Stefan Ishizaki bröt igenom på högerkanten och spelade in bollen längs med marken, men danskarna var först på bollen och det hela slutade i en resultatlös hörna.Med 30 minuter kvar att spela gjorde Rikard Norling tre byten, och det var de tidigare nämnda nyförvärven som stod redo vid sidlinjen. Alla tre såg pigga ut och visade prov på sina spetskvaliteter under halvtimmen de fick på planen.I målchansväg var det däremot en tråkig avslutning av matchen, som avslutades med en framtvingad straffsparkstävling som Midtjylland vann. Härnäst väntar match mot IFK Göteborg på lördag.