OFFICIELLT: Isak klar för Borussia Dortmund

Ingen kan ha undgått ryktena, men nu är det officiellt. AIK säljer 17-årige Alexander Isak till Borussia Dortmund. Affären är den största i AIK:s historia.

Efter debutsäsongen i Allsvenskan har Alexander Isak ryktats till flera av Europas största klubbar. Han verkade i stort sett klar för Real Madrid innan det hela fick en helomvändning när Borussia Dortmund klev in i handlingarna.Nu är han klar för den tyska storklubben.– Det senaste året har varit obeskrivligt. Jag vill tacka AIK och fansen för alla år i klubben och jag hoppas att våra vägar möts igen i framtiden, säger Alexander Isak till AIK:s hemsida.Affären stärker AIK:s ekonomiska situation och kommer ha stor påverkan på det ekonomiska resultatet 2017.– Att som klubb få vara en del av en transfer av det här slaget är naturligtvis något vi alla inom AIK Fotboll känner en stor stolthet och glädje över. Stolthet då det har riktat hela det internationella strålkastarljuset på AIK och svensk fotboll under lång tid och det är bra för AIK och svensk fotboll att synas i de här sammanhangen. Glädje för att det är väldigt många inom klubben som har en del i detta på så många olika sätt givet Alexanders långa tid i AIK, vi brukar säga att ”tillsammans är vi AIK” och det passar verkligen bra idag, säger AIK:s VD Mikael Ahlerup.Björn Wesström känner stor stolthet över försäljningen.– Att sälja en egenproducerad spelare till Borussia Dortmund, som under en längre tid rankats bland de tio bästa klubbarna i Europa, är inget annat än ett enormt erkännande för AIK Fotboll. Jag tror och hoppas att nuvarande och före detta AIK-tränare, ledare och spelare som tillsammans med Alexander utvecklat honom till den bäste unga spelare som svensk fotboll fått fram på ett stort antal år, idag med all rätt känner en enorm stolthet, säger Wesström.