Per Karlsson målskytt när Kristianstad besegrades

AIK hade inga problem med att besegra Kristianstad i andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Per Karlsson gjorde sitt andra mål någonsin i AIK-tröjan när han fastställde slutresultatet till 3-0.





AIK:s startelva (3-5-2): Oscar Linnér - Sauli Väisänen, Per Karlsson, Stefan Ishizaki, Stipe Vrdoljak - Denni Avdic, Eero Markkanen.



På bänken återfanns även i dag både Kristoffer Olsson och



Spelet böljade fram och tillbaka under matchinledningen, men efter ungefär tio minuters spel blev det tydligt vilket av lagen som konkurrerar i toppen av



Amin Affane styrde AIK:s spel från sin sittande mittfältsposition och Johan Blomberg löpte upp stora ytor för lagkamraterna. Båda dessa herrar kom dessutom att spela avgörande roller i AIK:s ledningsmål när Blomberg nickade in Daniel Sundgrens inlägg bakom Kristianstads målvakt,



AIK fick därefter ett ännu tydligare grepp om matchen och en hörna från högerkanten resulterade i ett nytt mål. Eero Markkanen nickade bollen i stolpen, innan den tog på en Kristianstadsspelare och till slut gick in i mål.



2-0-resultatet stod sig halvleken ut. AIK saknade dock inte chanser att utöka ledningen. Daniel Sundgrens avslut stoppades av Sixten Mohlin och Denni Avdic hade ett fint skott i stolpen.



AIK fortsatte jakten på ytterligare mål efter halvtidsvilan. Johan Blomberg hade ett par fina avslutsförsök som inte resulterade och Eero Markkanen sköt långt, långt över i ett friläge.



Både Simon Thern och Kristoffer Olsson byttes in med drygt 20 minuter kvar att spela, och duon stod även i dagens match för lovande inhopp.



3-0-målet skulle även komma, och det var ingen mindre än Per Karlsson (!) som nickade in en hörna med bakhuvudet. Hans andra tävlingsmål någonsin i AIK-tröjan. Det första kom i en cupmatch mot Hudiksvall för elva år sedan. Nu väntar vi spänt på mittbackens debutmål i Allsvenskan.



Segern innebär att det räcker med ett oavgjort resultat i gruppspelets sista match mot Dalkurd för att kvalificera sig för kvartsfinal.



Kristianstad-AIK 0-3

16, Johan Blomberg (Daniel Sundgren)

21, Självmål

88, Per Karlsson (Johan Blomberg)

Publik: 1866 (850 AIK-supportrar enligt SLO)

Domare: Jonas Karlsson

Varningar AIK: Stefan Ishizaki



JOHAN SJÖHOLM

På Twitter: @sjoholm96

2017-02-25 17:34:13

