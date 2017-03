Rapport från dagens träning på Friends Arena

AIK tränade i dag på Friends Arena. Hundratalet åskådare var på plats för att följa träningspasset.

2017-03-21

När Janne Andersson avslutade landslagets träning var det dags för AIK att ta sig in på Friends Arenas nylagda gräsmatta för första gången i år. Rikard Norling stod och surrade med ett par bekanta i landslaget medan spelarna rörde sig in i katakomberna.En hel del spelare saknades med anledning av landslagsuppdrag. Kristoffer Olsson, Amin Affane och Oscar Linnér är i väg med Sverige s U21-landslag, medan Sauli Väisänen och Eero Markkanen ska representera Finlands landslag i bortamatcher mot Turkiet och Österrike. Även Rickson Mansiamina saknades. En hel del juniorer var därför på plats.A-lagsspelarna inledde träningen med ett par varianter av keep ball samtidigt som ungdomsspelarna höll sig till ett eget hörn av planen. Därefter bestod AIK:s träning av en och samma övning. En tilltänkt startelva tränade på det offensiva spelet mot en försvarande elva bestående av hälften juniorspelare, hälften A-lagsspelare. Rikard Norling var aktiv under träningen och stoppade spelet när det fanns saker att påpeka.Elvan från start: Hauksson, Karlsson, Johansson - Sundgren, Thern, Salétros, Ishizaki, Vrdoljak - Avdic, Krpic.I den försvarande elvan hittade vi namn som Henok Goitom , Johan Blomberg, Jesper Nyholm Noah Sonko Sundberg och Patrick Kpozo . Det offensiva laget hade till en början svårt att hitta vägar igenom försvaret, men när Denni Avdic byttes ut mot Henok Goitom blev det genast bättre.Goitom såg ut som spelaren vi lärde känna under hans tidigare sejour i AIK och var en av de som imponerade mest under dagens träning. Han stod även för det enda målet under träningen. Även Stefan Ishizaki visade prov på fin form under träningen. Sulejman Krpic hade däremot en tuffare träning och lyckades inte riktigt hitta rätt i boxen.När träningen var över passade Daniel Sundgren på att nöta lite straffsparkar mot den södra läktaren. Noah Sonko Sundberg ställde sig i målet och fick släppa tio-elva straffar förbi sig innan han slutligen lyckades rädda en. Även Simon Thern var framme och skjöt en straff, men avslutet gick långt, långt över.På söndag ställs AIK mot IFK Norrköping i en sista träningsmatch inför den allsvenska starten.AIK tränade i dag på Friends Arena. Hundratalet åskådare var på plats för att följa träningspasset.AIK lånar ut den 19-årige innermittfältaren Christos Gravius till den allsvenska konkurrenten Jönköping Södra. Lånet gäller för resten av säsongen.AIK kallade till presskonferens efter dagens allsvenska upptaktsträff i Uppsala för att meddela att Åbro gör sitt sista år som huvudsponsor för klubben. Åbro upplåter även sin plats på matchtröjan i år till Hjärt-lungfonden.AIK besegrade Sirius med 1-0 i kvällens träningsmatch. Sulejman Krpic gjorde matchens enda mål.Efter uttåget ur Svenska cupen har AIK planerat in en träningsmatch mot de allsvenska nykomlingarna Sirius under fredagen. Matchen startar 17.00 på Skytteholms IP.AIK-panelen är tillbaka. Nu diskuteras den senaste matchen mot Häcken samt den annalkande allsvenska premiären.AIK förlorade med 3-0 i gårdagens kvartsfinal mot Häcken i Svenska Cupen. Rasmus Lindgren, Alhassan Kamara och Paulinho gjorde hemmalagets mål.AIK fick se sig besegrade av Häcken i söndagens kvartsfinal. Istället får alla AIK:are ladda om inför den Allsvenska premiären.AIK är ute ur Svenska cupen efter att ha förlorat med 3-0 mot Häcken. Nedan finner ni Gnagarforums spelarbetyg.AIK ställs i morgon mot Häcken i Svenska Cupens kvartsfinal. Henok Goitom är med i matchtruppen.