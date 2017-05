Rapport från lördagens träning på Karlberg

AIK genomförde under lördagen den sista öppna träningen inför måndagens derby. Ett hundratal supportrar hade tagit sig till Karlberg för att stötta laget.

När GF anlände till Karlberg strax innan klockan 11 hade fystränare Johan Svensson precis dragit igång uppvärmningen efter att laget tagit emot supportrarnas applåder. Det var mycket folk på plats på ett grönskande och ganska varmt Karlberg.Inledningsvis sprang spelarna på en liten yta med snabba riktningsförändringar runt käppar som var nedsatta i gräsmattan. Efter ett tag började man inkludera bollar också och spelarna fick kortpassa varandra. Detta varvades med strechning. Uppvärmningen fortsatte med en liten hinderbana med häckar och andra hinder av olika storlek. Johan Svensson avslutade uppvärmningen med att spelarna parades ihop två och två och turades om att springa med gummiband runt magen som den andra höll i. Under uppvärmningen deltog Hauksson och Goitom men båda dessa körde under resten av träningen rehab med Lucho. Målvakterna tränade för sig med Thomas Thudin.Härnäst väntade en passningsövning som leddes av Nebojsa Novakovic. Tre spelare sprang bredvid varandra och man passade bollen mellan sig. Två spelare var positionerade mitt i övningen (Ishi, Blomberg och Affane turades om) och man sökte väggspel med dessa. Nesh drev på övningen rejält och ville hela tiden ha högre tempo och hårdare passningar.Nästa övning leddes av Peter Wennberg och handlade om inlägg och avslut. Man delade in spelarna i tre grupper. Den första gruppen slog inlägg till spelare från den andra gruppen som avlsutade. Sedan fick den som avslutat vända sig om och ta emot en boll som han sedan släppte tillbaka till spelare från den tredje gruppen som kom på ett nytt avslut lite längre utifrån. Man fick således öva på både inlägg, avslut samt att ta emot bollen och släppa tillbaka på spelare i en andravåg som kommer på skott utifrån. Peter Wennbergs röst hördes klart och tydligt från sidan under hela övningen och han pushade spelarna hårt. Vissa anfallare hade stundtals svårt med avsluten vilket vi känner igen från Allsvenskan Efter detta väntade tvåmål. Anton Saletros som haft skadeproblem under veckan klev av och anslöt till Haukur och Henok vid sidan av planen. För den som föröskte luska ut derbyelvan gav tvåmålet inga svar. Inga juniorer förutom målvakten Gustav Nyberg deltog i träningen, Ahmed Yasin och Daniel Mushitu saknades. Således spelade man 8 mot 8. I det ena laget spelade Sundgren, Thern, Karlsson, Krpic, Avdic, Väisänen, Olsson och Gustav Nyberg. I det andra laget spelade Vrdoljak, Nisse, Nyholm, Ishi, Markkanen, Blomberg, Affane och Stamatopoulos. Oscar Linnér körde målvaktsträning med Thudin och deltog inte i tvåmålet.Undertecknad hade inte möjlighet att stanna hela tvåmålet men av det man såg var det ganska avslappnat och man smällde inte på varandra särskilt mycket såhär två dagar innan match. Många leenden på spelare och ledare. Värt att notera var att Kenny Stamatopoulos räddade en straff från Kristoffer Olsson och att Gustav Nyberg gjorde en kanonräddning på skott från Stefan Ishizaki . Tränare Rikard Norling klev in och avbröt då och då med instruktioner. Stefan Ishizaki stod ut lite med sina ledaregenskaper och hur han manade på sina lagkamrater.Postivt var att Simon Thern delog i hela träningen och verkar vara fit for fight igen. Tyvärr verkar dock Anton Saletros medverkan i derbyt vara högst oklar i och med att han inte kunde delta hela träningen.