Seger med 1-0 mot Örebro

AIK lyckades efter ännu en nervpärs ta hem tre nya poäng. Stefan Ishizaki blev matchvinnare med ett frisparksmål i den första halvleken.

AIK-Örebro 1-0

AIK tvingades göra ett antal förändringar jämfört med den senaste matchen mot Halmstad. Stefan Ishizaki kom in istället för den skadade Henok Goitiom. De avstängda Kristoffer Olsson och Nils-Eric Johansson ersattes av Amin Affane respektive Sauli Väisänen.AIK:s startelva (3-5-2): Oscar Linnér - Sauli Väisänen, Per Karlsson, Jesper Nyholm - Daniel Sundgren, Johan Blomberg, Amin Affane, Stefan Ishizaki (K), Stipe Vrdjoljak - Simon Thern Det var en händelserik och öppen inledning av matchen. Redan efter 3 minuter fick Stipe Vrdoljak ett kanonläge när han frispelades av Jesper Nyholm. Skottet räddades fint av Oskar Jansson. Minuten senare fick även Örebro ett jätteläge när Oscar Linnér tvingades till en dubbelräddning. Och strax efter det fick Vrjodljak ytterligare ett skottläge i straffområdet som dock täcktes undan av ÖSK-försvarare.AIK hade bra kontroll inledningsvis och spelade en fin offensiv fotboll som saknats tidigare under säsongen. Efter 18 minuter fick man också utdelning. Efter att Johan Blomberg fällts fick AIK ett mycket bra frisparksläge strax utanför straffområdet. Stefan Ishizaki visade prov på sin känsliga högerfot och skruvade in bollen i krysset bakom en chanslös Oscar Jansson Direkt efter målet drog AIK sig tillbaka något och ÖSK fick mer boll. Örebro anfallde framför allt på AIK:s vänsterkant där Stipe Vrdjoljak stundtals hade det riktigt jobbigt mot Michael Omoh matchen igenom.AIK hade dock fortsatt bra kontroll på händelserna och var giftiga när man ställde om. Eero Markkanen hade ett antal fina lägen och borde utökat AIK:s ledning. Framför allt när Daniel Sundgren slog ett fint inlägg till en fristående Eero som bara skulle nicka in bollen från någon meters avstånd. Nicken gick dock över och AIK fick nöja sig med 1-0 i paus efter kanske den bästa svartgula halvleken iår.AIK tvingades till ett byte i paus. Anton Saletros kom in istället för den skadade Simon Thern.Det fina spel AIK stod för i den första halvleken var som bortblåst i den andra och man hamnade under tryck direkt. Trots ett stolpskott av Ishizaki tio minuter in i andra så var det Örebro som styrde spelet och AIK lyckades inte etablera något ordnat spel.AIK hade ett par fina kontringslägen i den andra halvleken med det var återigen för dåligt i avslutningslägena. Slutet av matchen påminde en hel del om avslutningen i Halmstad senast. AIK hamnade under stort tryck men Örebro hade svårt att komma till klara lägen. Samtidigt drog AIK på sig en hel del gula kort, mot Göteborg är både Sundgren och Linnér avstängda.På tilläggstid kom ändå Örebros stora chans att kvittera. Linnér tappade ett inlägg och Örebro-spelaren kunde skjuta mot det övergivna målet. Där dök dock Sauli Väisänen upp. Mittbacken offrade sig på ett otroligt sätt för att skydda AIK-målet och fick undan bollen på mållinjen. Återigen lyckades AIK reda ut det och tar hem en 1-0-seger. Men efter en så fin första halvlek med mängder av chanser blev det önödigt spänannde mot slutet.18, Stefan IshizakiEero Markkanen, Anton Saletros, Oscar Linnér, Daniel Sundgren, Stipe VrdoljakAnton Saletros 46 (Simon Thern), Denni Avdic 64 (Amin Affane), Sulejman Krpic 79 (Eero Markkanen)