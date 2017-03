Spelarbetyg AIK - DFF

Det var en spännande tillställning på Skytteholms IP. Första halvlek var spännande och startades med buller och bång, för att sedan saktas ned lite i andra halvlek. Efter uteblivna mål och oavgjord match går AIK vidare som segrare i sin grupp i Svenska Cupen. Detta utan känslan av att laget i helhet har gjort en bra insats. Nu väntar en kvartsfinal som spelas borta mot BK Häcken. Följande betyg ges till spelarna för deras insatser.

Verkar vara säker mellan stolparna. Hans enda fel under matchen var en missriktad utspark i andra halvlek.Levererar som vanligt. Lagets sista hinder tillika räddningsplanka innan målvakten Linnér.Får till ett par snygga passningar. Jobbar mycket för att släppa in resten av spelarna. Nisse gjorde en bra match idag!Stabil på kanten idag men byts ut.Inte undra på att Norling ersatte honom med Mushitu. Hade ett par målchanser i första halvlek och borde ha gjort många mål. Spenderar andra halvlek genom att stå stilla och puttas ned DFF-spelare. Katastrof, katastrof, katastrof. AIK:s anfall är inte matchdugligt.Nästan lika illa som med Avdic. Orörlig. Spelet måste synkroniseras. Får inläggsbollar och passningar nära sig men är ointresserad av att ta ned dem. Ger ändå något mer än Denni Avdic.Verkar ha hittat hem i AIK-tröjan. Blir utbytt men gjorde en bra insats. Löper snabbt och med vilja.För det mesta en bra insats. Tjafsade lite med spelare ur DFF och gjorde ett par ogenomtänkta val i hetsiga situationer.Syns inte så mycket under match men hanterar av sin uppgift väl. Sjabblar inte bort några bollar. Bra defensivt likväl som offensivt.Levererade inte sitt bästa spel idag.Aktiv och glödhet i första halvlek, sänkte tempot i andra. Effektiv och spelskapande på mittfältet. Betyget dras ned av hörnan han slog.Får ta en titt i regelboken.Gjorde ett energiskt inhopp och bidrog i ett par situationer under sina första 10 minuter, men får inte så mycket boll under resten av matchen. Simon Thern blev högt bejublad från Skytteholms läktare när han sprang, pressade och visade att han är stolt över AIK-tröjan.Under sina 20 minuter i matchen var han hela tiden rörlig. Sprang på allt, hamnade i offensivt straffområde ett flertal gånger.Spelade för kort tid för att betygsättas