Spelarbetyg AIK-GAIS

AIK besegrade GAIS på ett blåsigt Skytteholm med 1-0. Målet gjordes av Denni Avdic.

Oscar Linnér - 6

Skakig inledning men spelade upp sig. Minst en kvalificerad räddning.



Sauli Väisänen - 6

Såg mestadels stabil ut förutom några kommunikationsmissar.



Per Karlsson - 6

Stabil som vanligt och hade även en spektatkulär brytning.



Nils-Eric Johansson - 7

Mycket delaktig i uppspelsfas. Slog flertalet fina djupledsbollar och hade ett gott samarbete debutanten



Daniel Sundgren - 6

Visar med sin löpvillighet stort hjärta på kanten. Periodvis deltog han knapppt i spelet.



Stipe Vrdoljak (Ut 72') - 7

Bra debut! Lovande! Fin inläggsfot och gott samarbete med övriga spelare. Spelade ned sig något i andra, verkade inte vara i full kondition.



Johan Blomberg - 6

Kämpade på men hade dessvärre ingen större lycka med sina skottförsök.



Amin Affane (Ut 65') - 8

Styrde tempot på ett mycket bra sätt. Mycket bra passningsfot. Varenda hörna och frispark kändes farlig.



Stefan Ishizaki - 7

Stabil insats. Försvann när han fick ta steget upp i anfallet.



Denni Avdic (Ut 65') - 8

Visade vilja och aggresivitet vi inte riktigt sett förut. Nickade in ledningsmålet i fjärde minuten



Eero Markkanen - 5

Verkade inte komma tillrätta bredvid Denni Avdic. Som vanligt farlig i luften.



Kristoffer Olsson (In 65') - 6

Deltog inte mycket i spelet. Kom in då laget började försvara ledningen.



Simon Thern (In 65') - 6

Deltog inte mycket i spelet. Kom in då laget började försvara ledningen.



Haukur Hauksson - 6 (In 72')

Piggt inhopp men på fel kant.



0 KOMMENTARER 381 VISNINGAR 0 KOMMENTARER381 VISNINGAR ADAM SIRSJÖ

2017-02-19 20:11:31

