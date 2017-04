Spelarbetyg efter derbyförlusten

AIK förlorade eftermiddagens match mot Hammarby. Nedan följer spelarbetyg.

1 Vedervärdig

2 Urusel

3 Usel

4 Ej godkänd

5 Godkänd

6 Lite mer än godkänd

7 Bra

8 Mycket bra

9 Fantastisk

10 Daniel Tjernström



Oscar Linnér - 4

Borde ha placerat sig bättre vid 1-1-målet.



Sauli Väisänen - 5

Dålig rensning innan Hammarbys andra mål, annars godkänd.



Per Karlsson - 5

Okej insats. Stod för ett par bra brytningar.



Jesper Nyholm - 5

Slarvig inledningsvis, bättre efterhand.



Daniel Sundgren - 5

Som vanligt en stor arbetsinsats. Måste slå bättre inlägg.



Stefan Ishizaki - 5

Gör det godkänt. Bra inlägg till 1-0-målet.



Kristoffer Olsson - 5

Varvade i vanlig ordning slarviga bolltapp med fina prestationer.



Simon Thern - 5

Hade ett par fina lägen, men fick inte till avsluten.



Nils-Eric Johansson - 5

Målskytt med en bra nick, men brister lite i spelet med bollen. Tydligt att han spelar på fel position.



Henok Goitom - 5

Gör det okej och skapar en del oreda, men fick inte till det sista lilla i dag.



Sulejman Krpic - 4

Ska synas i straffområdet, men osynlig i dag.



Inhoppare



Johan Blomberg (In 72') - 5

Piggt inhopp, men fick inte till inspelen.



Eero Markkanen (In 77') - Spelade för lite för att betygsättas



Amin Affane (In 77') - Spelade för lite för att betygsättas