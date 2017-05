Spelarbetyg efter förlusten mot Malmö

AIK förlorade kvällens match mot Malmö med 1-0 efter ett sent mål av bortalaget. Nedan finner ni Gnagarforums spelarbetyg.

Oscar Linnér - 5

Blandade och gav lite. Stod för en fin räddning när Rosenberg kom fri i första halvleken.



Sauli Väisänen - 6

En fullt godkänd insats. Inga större misstag.



Jesper Nyholm - 7

En av planens bästa spelare. Stod dock för en riktig blunder när han tappade bollen till Rosenberg som kunde springa sig fri.



Nils-Eric Johansson - 7

Ytterligare en insats utan betydande misstag. Haltade i slutet av matchen.



Daniel Sundgren - 5

Väldigt bra i första halvleken. Tröttades ut i den andra.



Johan Blomberg - 7

Öppnade upp fina ytor för lagkamraterna.



Amin Affane - 5

Fin i passningsspelet, svagare i duellspelet.



Kristoffer Olsson - 7

Bra insats. Har kommit till sin rätt i en lite mer offensiv roll på mittfältet.



Anton Salétros - 6

Stark insats på kanten. Känns tryggare än Vrdoljak.



Simon Thern (Ut 90') - 7

Pigg genom hela matchen. Stundtals briljant i första halvleken.



Eero Markkanen (Ut 76') - 4

Hur är det ens möjligt att missa så många chanser?



Inhoppare



Denni Avdic (In 76') - Spelade för lite för att betygsättas



Inhoppare

Denni Avdic (In 76') - Spelade för lite för att betygsättas

Daniel Mushitu (In 90') - Spelade för lite för att betygsättas

JOHAN SJÖHOLM

På Twitter: @sjoholm96

2017-05-29 22:10:00

