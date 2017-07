Bäst idag.

Spelarbetyg efter krysset mot Östersund

AIK och Östersund spelade 2-2 under söndagskvällen. Nedan finner ni GF:s spelarbetyg.

Oscar Linnér - 5

Står för en finfin räddning strax innan 2-1-målet. Men var han inte lite felplacerad vid Östersunds andra mål?



Sauli Väisänen (ut 78) - 5

Backlinjen var lite virrig idag, och Sauli har gjort bättre matcher.



Jesper Nyholm - 5

Har ett par fina långbollar i vanlig ordning. Var vilse vid 1-0-målet.



Nils-Eric Johansson - 6

Är inte hundraprocenting vid Östersunds första mål som tillkommer på hans kant. Men spelar upp sig ju längre matchen lider. Johan Blomberg - 5

Kommer inte riktigt till sin rätt ute till höger, borde kunna utnyttja sin fina högerfot oftare.



Kristoffer Olsson - 6

Står tillsammans med Henok för det mesta i offensiv väg för AIK.



Amin Affane (ut 66) - 5

Gör det okej i sin roll innan han blir utbytt. Har en otacksam uppgift när spelarna framför honom inte får till det. Simon Thern - 4

Får inte till det idag, och ser stundtals frustrerad ut. Kanske ett hårt betyg men sett till de förväntningar man har på Thern måste han bidra mer i offenisven och få till det bättre i de avgörande lägena.



Daniel Sundgren (ut 66) - 6

En fenomenal aktion vid 1-1-målet. Spelar på fel kant vilket märks i offensiven där han måst vända in i banan för att kunna använda högerfoten.



Stefan Ishizaki - 5

Krigar på framåt men får inte riktigt till det idag.



Henok Gotiom - 7

Bäste AIK-spelare. Står för en riktigt bra första halvlek men tröttnar mot slutet av matchen. Oerhört nyttig som bollmottagare.



Inhoppare



Eero Markkanen (in 66) - 4

Kommer in när AIK jagar kvittering och är tämligen osynlig.



Anton Saletros (in 66) - 6

Kommer in och hotar på ett bra sätt på sin vänsterkant. Denni Avdic (in 78) - Spelade för kort tid för att betygsättas

6 KOMMENTARER 1273 VISNINGAR 6 KOMMENTARER1273 VISNINGAR JOHAN LINDSTRÖM

2017-07-02 21:15:00

