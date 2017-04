Spelarbetyg efter krysset mot Sundsvall

AIK och Sundsvall spelade 0-0. Nedan följer Gnagarforums spelarbetyg.

1 Vedervärdig

2 Urusel

3 Usel

4 Ej godkänd

5 Godkänd

6 Lite mer än godkänd

7 Bra

8 Mycket bra

9 Fantastisk

10 Daniel Tjernström



Oscar Linnér - 6

Stabil insats. Hade inte jättemycket att göra, men räddade det han skulle och hade ett bra samarbete med backlinjen.



Jesper Nyholm - 5

Stabil defensivt. Bidrar offensivt också.



Per Karlsson - 5

Genomstabil defensivt. Har utvecklat passningsspelet.



Nils-Eric Johansson - 5

Godkänd insats. Sundsvall hade i stort sett ingenting att komma med i anfallsspelet.



Daniel Sundgren - 5

Kämpar och sliter, men saknar fortfarande skärpa i inspelen.



Johan Blomberg - 7

Pigg och delaktig. Borde dock ha blivit målskytt.



Kristoffer Olsson - 6

Blir bättre och bättre. Inblandad i mycket.



Stefan Ishizaki (Ut 46') - 4

Seg insats i dag. Utbytt i paus.



Stipe Vrdoljak (Ut 67') - 4

Fick inte alls till det. Ser inte ut att vara bra nog för den här nivån.



Simon Thern - 6

God insats. Saknar dock lite skärpa i avslutsfasen.

Eero Markkanen (Ut 78') - 4

Var inte inblandad i mycket.



Inhoppare



Henok Goitom (In 46') - 6

Inblandad i det mesta. Måste komma i form för att AIK ska bli ett vinnande lag.



Anton Salétros (In 67') - 6

Kom in och bidrog med energi och fina inlägg från vänsterkanten.



Sulejman Krpic (In 78') - Spelade för kort tid för att betygsättas