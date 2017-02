Spelarbetyg Kristianstad-AIK

AIK besegrade Kristianstad med 3-0 i andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Nedan finner ni Gnagarforums spelarbetyg.

1 Vedervärdig

2 Urusel

3 Usel

4 Ej godkänd

5 Godkänd

6 Lite mer än godkänd

7 Bra

8 Mycket bra

9 Fantastisk

10 Daniel Tjernström



Oscar Linnér - 5

Behövde inte göra några större ingripanden. Stabil insats.



Sauli Väisänen - 7

Bra insats, defensivt som offensivt. Hade en galen soloraid som förtjänade ett bättre öde.



Per Karlsson - 7

MÅLSKYTT!



Nils-Eric Johansson - 7

Stabil, som vanligt.



Daniel Sundgren - 7

Bra åt båda hållen. Spelade fram till Blombergs mål.



Johan Blomberg - 8

Bäst i AIK. Jobbade oerhört hårt och gjorde även det inledande målet. Hade ytterligare lägen att öka på målskörden.



Amin Affane (Ut 70') - 7

Har hittat rätt i den sittande mittfältsrollen. Navet i AIK:s spel.



Stefan Ishizaki (Ut 65') - 6

Bra insats på en svårspelad plan. Visade prov på sin fina passningsfot, men kom inte till så många lägen.



Stipe Vrdoljak - 5

Hade det svårt med planen inledningsvis, men blev bättre ju längre matchen led.



Denni Avdic (Ut 78') - 6

Pigg insats. Bra i targetspelet och ett stolpskott ifrån att bli målskytt.



Eero Markkanen - 5

Ingen superinsats från Markkanens sida. Låg bakom 2-0-målet med en nick i stolpen.



Inhoppare



Simon Thern (In 65') - 6

Piggt inhopp. Det går undan när han har bollen.



Kristoffer Olsson (In 70') - 6

Visade prov på sin fina passningsfot.



Noah Sonko Sundberg (In 78') - Spelade för kort tid för att betygsättas Behövde inte göra några större ingripanden. Stabil insats.Bra insats, defensivt som offensivt. Hade en galen soloraid som förtjänade ett bättre öde.MÅLSKYTT!Stabil, som vanligt.Bra åt båda hållen. Spelade fram till Blombergs mål.Bäst i AIK. Jobbade oerhört hårt och gjorde även det inledande målet. Hade ytterligare lägen att öka på målskörden.Har hittat rätt i den sittande mittfältsrollen. Navet i AIK:s spel.Bra insats på en svårspelad plan. Visade prov på sin fina passningsfot, men kom inte till så många lägen.Hade det svårt med planen inledningsvis, men blev bättre ju längre matchen led.Pigg insats. Bra i targetspelet och ett stolpskott ifrån att bli målskytt.Ingen superinsats från Markkanens sida. Låg bakom 2-0-målet med en nick i stolpen.Piggt inhopp. Det går undan när han har bollen.Visade prov på sin fina passningsfot.

1 KOMMENTARER 605 VISNINGAR 1 KOMMENTARER605 VISNINGAR JOHAN SJÖHOLM

På Twitter: @sjoholm96

2017-02-25 16:24:58

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-02-25 16:24:58

AIK

2017-02-24 14:10:00

AIK

2017-02-23 20:47:00

AIK

2017-02-22 21:05:00

AIK

2017-02-22 12:07:05

AIK

2017-02-19 20:11:00

AIK

2017-02-19 17:43:00

AIK

2017-02-18 11:00:00

AIK

2017-02-17 17:47:00

AIK

2017-02-13 10:14:59

ANNONS:

AIK besegrade Kristianstad med 3-0 i andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Nedan finner ni Gnagarforums spelarbetyg.Under lördagen fortsätter AIK sin resa mot avancemang i Svenska cupen då man ställs mot Division 1-laget Kristianstad FC i gruppspelets andra omgång. Efter en stabil AIK-seger mot GAIS förra helgen vore allt annat än tre nya poäng i morgondagens match en jätteskräll.Det var en regnig kväll på Skytteholms IP. AIK spelade mot ett effektivt Karlbergs Bollklubb från division 2 norra. Matchen slutade 1-2 till Karlbergs BK efter 2 mål av samma målskytt samt ett sent AIK-mål av inhopparen Albin Linnér.AIK-panelen är tillbaka. Hur såg Stipe Vrdoljak ut i debuten och är Denni Avdic en man för startelvan?AIK spelar i kväll en träningsmatch mot Division 2-laget Karlbergs BK på Skytteholms IP. Avspark sker klockan 18:00.AIK besegrade GAIS på ett blåsigt Skytteholm med 1-0. Målet gjordes av Denni Avdic.AIK drog under söndagen igång tävlingssäsongen 2017 mot GAIS på ett fullsatt Skytteholms IP. Det blev en planenlig seger för AIK där slutresultatet skrevs till 1-0 efter att Denni Avdic nickat in matchens enda mål.Väntan är över och AIK spelar snart sin första tävlingsmatch. Matchen, som är en av gruppspelsmatcherna i Svenska Cupen, är mot GAIS och spelas på Skytteholms IP klockan 14:00 söndagen den 19:e februari. AIK väntas med ställa upp med en elva som liknar den i fjol med skillnaden att Oscar Linnér (reservmålvakt 2016) är den nye ordinarie målvakten. Även på mittfältet och i backlinjen kan vi få se nya konstellationer. Matchen kan ge en inblick i vad som kan komma att bli AIK:s ordinarie startelva.Säsongen 2016 - nu över sedan månader tillbaka och snart är Allsvenskan anno 2017 här. Vad väntar 2017?Gnagarforum går in i en ny säsong - och med det sökes nya, drivna skribenter.