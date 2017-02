Startelvan mot Karlberg

AIK spelar i kväll en träningsmatch mot Division 2-laget Karlbergs BK på Skytteholms IP. Avspark sker klockan 18:00.





Bänk: Brolin, A Linnér, Nightingale, Snäcke, Aphrem, Mohammed, Elfström.



Noterbart är att U19-försvararen Claus Royo spelar från start och att AIK har tagit ut följande startelva till matchen: Stamatopoulos - Sonko Sundberg, Nyholm, Royo - Hauksson, Thern, Olsson, Salétros, Gravius - Mansiamina, Mushitu.Bänk: Brolin, A Linnér, Nightingale, Snäcke, Aphrem, Mohammed, Elfström.Noterbart är att U19-försvararen Claus Royo spelar från start och att Christos Gravius spelar på vänsterkanten. Simon Thern och Kristoffer Olsson gör dessutom sina första matcher från start i AIK-tröjan.

2017-02-22 12:07:05

