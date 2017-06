Stefanelli klar - Vrdoljak Lämnar

AIK släppte under dagen två förändringar i spelartruppen. En spelare anländer och en försvinner.

Det har ryktats under veckan och nu är värvningen i hamn. Den argentinske forwarden Nicolas Stefanelli är klar för AIK. Han köps loss från Defensa y Justicia där han under säsongen har gjort 7 mål på 19 matcher (11 starter) i den argentinska högstaligan. Stefanelli är spelklar när transferfönstret öppnar den 15:e juli. 23-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2020.– Nicolás är en forwardstyp som ger AIK ett naturligt djupledsalternativ. Som spelare är det tänkt att han med sina rörelser, sin snabbhet och sin skicklighet ska hota motståndet på ett sätt som gör att AIK gör fler mål och skapar fler målchanser än under våren, säger Björn Wesström till AIKfotboll.se.Det blev även idag officiellt att Stipe Vrdoljak som förväntat lämnar AIK när hans låneavtal går ut 31 juli. Därmed utnyttjar AIK inte den köpoption som fanns.– Stipe har inte nått den nivån i spelet som vi hoppades och därför kommer vi inte att nyttja den förlängningsoption som AIK Fotboll har med NK Novigrad. Som person finns inget annat än bra saker att säga om Stipe och vi önskar honom all lycka i framtiden efter att låneavtalet med oss löper ut, säger Björn Wesström i ett uttalande på AIKfotboll.se.