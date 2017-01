Storseger mot Syrianska

AIK vann dagens träningsmatch mot Syrianska med 4-0. Rickson Mansiamina stod för två av målen medan Johan Blomberg och Patrick Kpozo noterades för varsitt mål.

AIK ställde ut i stort sett samma startelva som mot Vasalund i dagens match mot Syrianska i Södertälje. Enda förändringen jämfört med senast var att Eero Markkanen tog Denni Avdic s plats på topp. Markkanen var tillbaka från sin hjärnskakning medan Avdic missade matchen på grund av sjukdom.Startelvan såg alltså ut enligt följande: Linnér - Sundgren, Väisänen, Karlsson, Johansson, Kpozo - Blomberg, Affane, Ishizaki - Markkanen, Mansiamina.Matchen inleddes väldigt trevande. Lagen hade oerhört svårt att skapa målchanser och de flesta anfallen avslutades med missriktade inlägg.AIK jobbade sig in i matchen och efter ungefär 25 minuters spel var de svartgula det klart bästa laget på konstgräset i Södertälje. Daniel Sundgren var framträdande även i dagens match och var mycket nära att inleda målskyttet när han frispelad av Stefan Ishizaki fick chansen till höger i straffområdet.Det blev inget mål den gången, men AIK skulle ändå hinna göra två mål innan halvtidsvilan. Första målet skruvade Johan Blomberg vackert in i bortre hörnet från distans. Det andra stod Rickson Mansiamina för då han tryckte in sin egen retur, fint framspelad av Daniel Sundgren och Stefan Ishizaki.AIK fortsatte att dominera efter paus, men det dröjde ända till 78:e minuten innan Rickson Mansiamina snyggt kunde trycka in sitt andra mål för dagen. Den här gången spelades han fram av nyss inbytte 16-åringen Daniel Mushitu, som även i dag stod för ett intressant inhopp.Innan slutsignalen ljöd över Södertälje Fotbollsarena fick även Patrick Kpozo skriva in sig i målprotokollet. Ghananen tjongade in 4-0-målet med ett vänsterskott i nättaket, assisterad av Daniel Sundgren.