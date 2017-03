Träningsrapport: 30/3

AIK:s A-lag hade sin planenliga träning på Skytteholms IP idag. Det var för övrigt den sista öppna träningen innan Allsvenskan börjar detta år.



Vid

Tillbaka från landslagsspel var Olsson, Linnér, Affane, Väisänen och Markkanen. Alla spelare närvarade inkl. ett par juniorer, samt Affane som tidigare dragits med en lättare skada. Resten av AIK hade ordinarie träning mn Affane använda dagens pass till rehabiliteringsträning.



Den första delen av träningen bestod av uppvärmning och passpel, lett av AIK:s fystränare. Sedan blev det dags att köra inläggsspel, varpå laget delades upp och gick mot varsin planhalva. Inlägg lades mot spelare som sprang mott straffområdet och sedan tog en touch eller gick på volley. En av dagens absoluta höjdpunkter var när Sundgren, två gånger i rad, fick rena vristträffar och lade bollen i krysset.



Efter detta blev det dags för en övning med fokus på bollinnehav och press. Laget delades upp i tre där två delar åt gången kämpade mot varandra för boll. Lyckades man behålla boll tillräckligt länge gick chansen till det inaktiva laget.



Mot slutet av träningen blev det dags för match på halvplan. Laget delades upp i två och Stamatopoulos och Linnér fick turas om om att släppa in mål. Här gjorde bl.a. Thern bra ifrån sig. Till och med i träningsmatcher inom truppen visades det känslor under matchen, vilket var härligt att se. Det är en bekräftelse på att det finns viljestyrka och också en strävan efter att kämpa sig in i startelvan (eller rentav försvara sin plats).



En av de roligaste sakerna att se idag (och dessutom en lättnad) var att se



Bäst idag: Henok Goitom, Daniel Sundgren Det var ett fullskaligt AIK som tränade idag.Vid Gnagarforum s ankomst stod en grupp spelare och passade i ett av Skytteholms hörn. Än var det ganska tomt, men snart hade Skytteholm fyllts up av tränare, spelare, bollar, massa koner på spelplanen och en vakande Norling.Träningen lockade ett tjugiotal åskådare som fick betrakta träningen i den varma marssolen.Tillbaka från landslagsspel var Olsson, Linnér, Affane, Väisänen och Markkanen. Alla spelare närvarade inkl. ett par juniorer, samt Affane som tidigare dragits med en lättare skada. Resten av AIK hade ordinarie träning mn Affane använda dagens pass till rehabiliteringsträning.Den första delen av träningen bestod av uppvärmning och passpel, lett av AIK:s fystränare. Sedan blev det dags att köra inläggsspel, varpå laget delades upp och gick mot varsin planhalva. Inlägg lades mot spelare som sprang mott straffområdet och sedan tog en touch eller gick på volley. En av dagens absoluta höjdpunkter var när Sundgren, två gånger i rad, fick rena vristträffar och lade bollen i krysset.Efter detta blev det dags för en övning med fokus på bollinnehav och press. Laget delades upp i tre där två delar åt gången kämpade mot varandra för boll. Lyckades man behålla boll tillräckligt länge gick chansen till det inaktiva laget.Mot slutet av träningen blev det dags för match på halvplan. Laget delades upp i två och Stamatopoulos och Linnér fick turas om om att släppa in mål. Här gjorde bl.a. Thern bra ifrån sig. Till och med i träningsmatcher inom truppen visades det känslor under matchen, vilket var härligt att se. Det är en bekräftelse på att det finns viljestyrka och också en strävan efter att kämpa sig in i startelvan (eller rentav försvara sin plats).En av de roligaste sakerna att se idag (och dessutom en lättnad) var att se Henok Goitom . Hur bra han kommer att spela återstår att se, men på träning framgår att han inte sölar det minsta. Han vill vara i AIK, och det syntes idag. "Dynamisk" är ordet för truppen idag.Bäst idag: Henok Goitom, Daniel Sundgren

2 KOMMENTARER 585 VISNINGAR 2 KOMMENTARER585 VISNINGAR ÅKE BRETTO

2017-03-30 21:54:00

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-03-30 21:54:00

AIK

2017-03-29 18:55:00

AIK

2017-03-28 16:11:00

AIK

2017-03-28 15:55:00

AIK

2017-03-26 17:00:49

AIK

2017-03-25 14:57:00

AIK

2017-03-24 12:28:00

AIK

2017-03-23 22:17:00

AIK

2017-03-22 23:23:33

AIK

2017-03-21 19:42:00

ANNONS:

AIK:s A-lag hade sin planenliga träning på Skytteholms IP idag. Det var för övrigt den sista öppna träningen innan Allsvenskan börjar detta år.I veckans AIK-panel ligger fokus givetvis på söndagens premiär mot Häcken. Genrepet mot Peking, startelvan och premiärminnen avhandlas innan panelmedlemmarna tar ut "veckans sämsta".Bortaläktaren på Friends Arena har sedan arenans öppning varit på etage tre. Nu flyttas den ner.AIK bekräftade under dagen att Noah Sonko Sundberg och Patrick Kpozo lånas ut till Gif Sundsvall respektive Tromsö IL. Rickson Mansiamina är samtidigt hos Gais och provtränar.AIK vann eftermiddagens allsvenska genrep mot IFK Norrköping på Friends Arena med 2-0. Henok Goitom och Nils-Eric Johansson gjorde hemmalagets mål.AIK spelar sin sista träningsmatch under försäsongen 2017 mot IFK Norrköping. Det är det sista som sker innan säsongsstarten som stundar om en dryg vecka.AIK meddelade under fredagsförmiddagen att man valt att skriva ett A-lagskontrakt med den unge anfallaren Daniel Mushitu. Sjuttonårige Mushitu kom till AIK:s akademi från Västerås under 2016 och skriver nu på ett kontrakt med A-laget som sträcker sig över tre år.Gnagarforum tog en pratstund med AIK:s tidigare anfallare Miran Burgic om bland annat skadeproblematiken, hans tid i klubben och vem som egentligen var den bästa spelaren i AIK under guldåret. Burgic pratar även om hans lite tudelade bild av Rikard Norling.I veckans panel diskuteras fredagens träningsmatch mot IK Sirius, den rådande truppsituationen samt Åbros initiativ att upplåta sin plats på matchtröjan till Hjärt-Lungfonden. Dagens gäst Johan Westin ställer även en högst relevant fråga.AIK tränade i dag på Friends Arena. Hundratalet åskådare var på plats för att följa träningspasset.