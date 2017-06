Usel insats på Färöarna

AIK spelade 0-0 mot KÍ Klaksvík i kvalet till Europa League och visade återigen prov på en oerhört tam offensiv. Returen spelas på torsdag om en vecka. En match som AIK nu måste vinna för att avancera.

AIK saknade Stipe Vrdoljak , Per Karlsson och Haukur Hauksson på grund av fortsatta skadebekymmer. Krpic tycks alltjämt inte träna med laget och fanns inte heller han med i truppen. Henok Goitom återfanns på bänken vilket även, något oväntat, U21-kaptenen Kristoffer Olsson gjorde.Linnér - Väisänen, Nyholm, Johansson – Sundgren, Blomberg, Affane, Thern, Saletros – Ishizaki, MarkkanenStamatopoulos, Olsson, Aphrem, Perry, Gotiom, Avdic, MushituHenok Goitom 68 ( Simon Thern ), Kristroffer Olsson 68 (Johan Blomberg)Matchbilden i den första halvleken var tyvärr ganska väntad. Gnaget ägnade halvleken åt att spela runt bollen framför ett extremt lågt försvarande Klaksvik. Oftast slutade det i ett misslyckat inlägg som inte var nära att nå någon AIK-spelare. Det såg fantasilöst och stillastående ut vilket påminner om vikten av att förstärka offensiven under det transferfönster som öppnar om drygt två veckor. Förutom ett skott utifrån av Simon Thern i slutet av halvleken som räddades tämligen enkelt av Klaksviks målvakt skapade AIK absolut ingenting offensivt. Faktum är att den kanske farligaste målchansen skapades av Klaksvik som via en frispark utifrån ställde till oreda i AIK:s straffområde i matchinledningen. Det enda positiva att ta med sig från halvleken är att inga nya skador uppstod.Andra halvlek var även den svag. AIK dominerade alltjämt matchbilden men var fortsatt ofattbart uddlösa framåt. Man spelade slarvigt och nonchalant stundtals. Vid flera tillfällen drällde spelarna med bollen centralt och Klaksvik fick bra kontringslägen, som man dock aldrig utnyttjade.Med cirka 25 minuter kvar byttes Kristoffer Olsson och Henok Goitom in. Detta gav en liten injektion och några halvlägen vaskades fram. Eero Markkanen fick ett bra läge efter att just Olsson och Goitom drivit upp ett anfall. Skottet gick dock utanför. Även Daniel Sundgren hade ett bra skottläge något senare men skottet träffade tyvärr Kristoffer Olsson och styrdes utanför.AIK var egentligen aldrig riktigt nära att lämna Färöarna med en seger i bagaget, och någon slutforcering värd namnet kom aldrig. Eero Markkanen som stod för en fascinerande usel insats fick vara kvar på planen hela matchen medan Denni Avdic och Daniel Mushitu stannnade på bänken. Matchen slutade 0-0 efter en allt som allt oinspirerad och rent utsagt pinsam insats. Detta är tyvärr inget ovanligt, utan snarare regel än undantag i dessa tidiga kvalomgånger mot blåbärsgäng. AIK är nu tvugna att vinna returen hemma på Nationalarenan om en vecka för att ta sig vidare till nästa kvalrunda. Redan på söndag startar allsvenskan igång igen när Gnaget möter Östersund på hemmaplan.