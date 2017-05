Wesström: ”Vi har enormt rakryggade spelare”

Rapport från presskonferensen efter den uppskjutna matchen mellan IFK Göteborg och AIK.

Efter uppgifterna om matchfixing och uppskjutande av matchen IFK Göteborg - AIK under förmiddagen så kallades det till presskonferens.



Med fanns AIK:s vd Mikael Ahlerup, sportchefen Björn Wesström, SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand, SEF:s generalsekreterare Mats Enquist och polisen Fredrik Gårdare.



”En spelare har erbjudits en stor summa pengar och fått förtäckta hot för att underprestera”, berättade Håkan Sjöstrand som betonade att alla inblandade (AIK, IFK Göteborg, SEF och SvFF) var överens om att ställa in matchen.



Polisen har inlett förundersökning.



”Det här är en allvarlig attack mot svensk fotboll. Det kommer vi aldrig att acceptera. AIK har agerat föredömligt i den här situationen.”, sa Håkan Sjöstrand som betonade att under rådande förutsättningar kunde man inte garantera att det skulle blivit en säker match i kväll.



AIK:s Mikael Ahlerup berättade att klubben såg sig som ”ett brottsoffer” och han förklarade att de uppmärksammades på händelsen under onsdagen. Man hade då ett snabbt möte VD, ordförande, sportchef och tränare. Efter det informerades SvFF och SEF som anlände till Karlberg tillsammans med polis.



”Vi skänker en stor tanke till alla supportrar som får vända om och åka hem.”, säger Mikael Ahlerup



Björn Wesström fick berätta om sin uppgift just nu:

”Jag ska lotsa truppen, spelare och ledare, genom en unik situation. Vi har tagit extern hjälp som ska hjälpa oss att processa allt. Vi ska försöka komma ur detta på ett starkare sätt än de som försöker stjälpa.”



Han fortsatte: ”En unik situation kräver unika åtgärder. Man måste få lasta ur sig. Jag vill betona att vi har enormt rakryggade spelare med ett enormt civilkurage i truppen.”



Polisen medverkade på presskonferensen, men ville inte informera om läget i utredningen just nu. Man meddelade dock att polisen tar det inträffade på största allvar och att man ”arbetar med det här på heltid”.

2017-05-18 11:55:00

