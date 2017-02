Dimitris Giantsis (t.vänster) tillsammans med styrelsemedlemmen Georgios Triantafilidis (t.höger)

Förra årets värvning är tillbaka efter skada!

Han har spelat med det Grekiska U-21 landslaget, avgjort ett "Thessaloniki-derby" mot PAOK FC och spelat över 100 matcher i den Grekiska högstaligan (Super League).



Dimitris Giantsis värvades till Akropolis IF den 30:e juni 2016 och innan dess har han trots sina 28 år, representerat klubbar som Iraklis FC, Kerkyra FC, Levadiakos FC och AEL Larissa i den Grekiska högstaligan (Super League). Han ansågs vara en av Greklands största fotbollstalanger, men omständigheterna gjorde att han tillslut





Akropolisredaktionen bestämde sig för att ta reda på mer, åkte till Créme i Glashuset (där han äter majoriteten av sina luncher) och satte sig ner med den tystlåtne spelaren. Han har något speciellt i sig, Dimitris, det är som att han vet exakt hur han ska prata och agera för att ge ett så bra intryck som möjligt. Och visst hade han något att berätta.



Dimitris lutar sig fram och tittar närmare på bilden.



- Det är många bra fotbolls­spelare där, lite av en gyllene generationen (skratt).



I översta raden i grekiska u-21 landslaget står Giantsis själv, Sokratis Papastathopoulos, Kostas Mitroglou, Dimitris Siovas, Stefanos Athanasiadis och Sotiris Ninis.



- Karriären gick inte åt samma håll för alla, men det viktigaste är att man är välmående och glad över det man gör idag, man får inte gå tillbaka i tiden och ångra över val man har gjort, jag har haft äran att spela med dessa duktiga spelare, förklarar Dimitris.



Anfallaren hann knappt debutera i division 1, innan han drabbades av en knäskada under en träning förra året. Sedan dess har Dimitris jobbat för att ta sig tillbaka och nu deltar spelaren som vanligt på träningarna tillsammans med resterande trupp. Under onsdagsträningen var han även med och deltog på avslutningsövningarna.



- Jag ger aldrig upp, det är min starka sida, utbrister Giantsis.



Hur skulle du beskriva din tid i Sverige än så länge?



- Det har varit helt fantastiskt, visst ser jag skillnader på livet här och på livet i Grekland. Det jag kan säga är att jag har planer på att stanna här även efter karriären, då förstår ni hur det känns för mig att bo i Sverige.



Du blev olyckligtvis skadad under förra säsongen, hur ser läget ut idag ?



- Ja, olyckan var framme och jag skadade mig under en träning förra året. Jag har genom hårt arbete kommit tillbaka nu och känner jag mig helt frisk. Mitt personliga mål är att vara tillgänglig för spelmatch om ungefär två veckor. Stödet jag har fått från Akropolis styrelse samt tränarstab har varit helt fantastisk, det har betytt väldigt mycket. Jag vill vill även rikta ett stort tack till Babis Toutounzoglou (Fysiokinetic) som har hjälpt mig oerhört mycket, en fantastisk person och sjukgymnast.



Det sägs att du är väldigt hälsosam när det gäller kost och träning, stämmer det ?



- Jag älskar att spela fotboll och därför försöker jag vara försiktig med vad jag äter, jag gillar att ta hand om mig själv och inte äta alltför onyttiga måltider. Kosten är väldigt viktig för att kunna prestera som fotbollsspelare. En ledig dag för mig resulterar oftast i ett extra träningspass, jag älskar att träna, det motiverar mig oerhört mycket.



Vem är den bästa medspelaren som du har spelat med ?



- Jag måste tyvärr välja två stycken. Den ena är Fernando Marques och den andra är Tumer Metin. Med Fernando spelade vi tillsammans i Iraklis, det går inte att beskriva hans talang, han kunde göra det omöjliga möjligt. Tumer Metin var min medspelare under tiden i Kerkyra, skulle jag beskriva honom med ett ord så skulle jag säga, kvalitet. En otroligt erfaren och smart fotbollsspelare.



Den bästa motståndarspelaren.



- Pablo Contreras. En helt fantastisk fotbollsspelare, en väldigt svår mittback att spela mot, otroligt smart. Han rörde sig rätt hela tiden, i varenda situation.



Vad har du för mål inför denna säsong ?



- Mitt huvudsakliga mål är att vara skadefri, hjälpa laget att vinna matcher och i slutet av säsongen fira en topplacering. Jag vill vara frisk för att spela och hjälpa laget under hela säsongen.



Nämn tre saker som du har saknat från tiden i Grekland.



- Min familj, min flickvän och mina vänner.



Potatismos med köttbullar eller Moussaka ?



- Potatismos med köttbullar och lingonbär (skratt).



Vad gör du om 10 år ?



- Jag bor kvar i Stockholm tillsammans med min nuvarande flickvän.



En hälsning till alla Akropolissupportrar.



- Vi uppskattar ert stöd och kommer göra allt vi kan för att göra er både glada och nöjda. Ni är en stor del av Akropolis.





Spelarinfo:

Namn: Dimitris Giantsis

Född: 4 Mars 1988 (28 år) Griva, Kilkis (Greece)

Längd: 1.72 m

Vikt: 67 kg

Position: Anfallare

Tidigare klubbar: Iraklis FC 2006-2010, Kerkyra FC 2010-2013, Levadiakos FC 2013-2015, AEL Larissa 2015, Panserraikos FC 2016-2016

Landslag: Grekland U-21 2008-2010 (10 matcher)





Vi på Akropolisredaktionen tackar Dimitris Giantsis för sin tid och önskar honom all lycka inför denna säsong.

