Konstantinos Panagopoulos (mitten) tillsammans med sportchefen Georgios Gogas (t.vänster) och styrelsemedlemmen Georgios Triantafilidis (t.höger)

Konstantinos Panagopoulos har anlänt - "Målet är att bygga ett lag med en egen fotbollsidentitet"

I en exklusiv, öppenhjärtig intervju berättar Akropolis IFs nya huvudtränare om sin första tid i Sverige, varför han valde Akropolis IF och hur läget inför kommande säsong är. Men framför allt handlar det om Konstantinos Panagopoulos själv.

Akropolis har gjort klart med en ny huvudtränare inför denna säsong. Tränaren Konstantinos Panagopoulos har för första gången under sin meritfyllda karriär, skrivit på för en klubb utanför Greklands gränser. Han älskar det svenska klimatet och ser framemot en ny, förväntansfull säsong. Konstantinos har gjort resor genom seriesystemen i Grekland och påbörjar nu en ny resa som huvudtränare för Akropolis IF, där siktet ånyo är inställt rakt uppåt. En orädd, vinnarskalle med en tydlig spelidé har anlänt till Spånga IP.



Bagaget är fullt av meriter och han har tidigare varit huvudtränare för klubbar som Panionios FC, Larisa FC, Trikala FC och Apollon Smyrnis FC (de två förstnämnda spelar i den Grekiska högstaligan "Super League").





Träningen har precis avslutats och Akropolis IF:s nya tränaren är redo att genomföra sin första intervju på svensk mark. På väg in till intervjurummet i Spånga IP passerar vi några svartvita foton som hänger där ingången börjar.



- Fina målgester, utbrister Konstantinos.





Seniortränare som 28-åring





Sätter man sig för att göra en intervju med Akropolis nya tränare får man vara beredd på att det tar en stund. För när det handlar om fotboll och hur man bygger lag har han hur många ingångar som helst i ett samtal.

Han är fullt fokuserad, tittar inte på klockan och frågar om det ska vara en kopp kaffe till innan vi fortsätter.



Berätta lite om dig själv och din bakgrund Konstantinos.



- Jag är 39 år gammal och har sedan 28 års åldern varit aktiv som fotbollstränare. De senaste sex åren har jag arbetat på en hög, professionell nivå, främst för klubbar i Grekiska Superleague och Football League (Greklands motsvarighet på superettan). Jag har själv aldrig spelat fotboll och det har varit en utav anledningar till att det blev ganska svårt för mig att komma in i den Grekiska "fotbollsvärlden". Jag har själv bestigit en väldigt stor "uppförsbacke" och genom en stark envishet står jag här idag. Med god arbetsmoral, en stark envishet och målmedvetenhet så kommer man väldigt långt, det tror jag starkt på.



Vilka var de bidragande faktorerna till att du valde Akropolis IF?



- Jag valde inte att träna Akropolis IF. Att få chansen i en klubb utomlands, i en klubb som Akropolis IF, att bosätta sig i ett nytt land, det har alltid varit ett personligt önskemål. Jag tvekade inte alls när jag fick förfrågan, för mig fanns det bara ett svar, jag tackade ja direkt. Möjligheten att få testa på sina vingar i en professionell klubb utomlands, den chansen får inte alla tränare. Att klubben även är "grekinfluerad" och att jag på grekiska kan kommunicera med personer från styrelsen var en ytterligare avgörande faktor. Jag fick ett bra första intryck av styrelsen när vi träffades, jag fick en familjär känsla och det kändes hur bra som helst, jag ville börja omgående och så blev det. Vi ska tillsammans ta nästa steg och lyfta Akropolis IF mot toppen, men för att det ska ske så måste alla inblandade partner göra sitt jobb utomordentligt.



Hur känns det att numera vara bosatt i Sverige ? Det skiljer sig ett antal grader i temperatur mellan Grekland och Sverige (skratt).



- Det har endast gått en månad sedan min ankomst, men jag njuter för varje dag som går. Livet här är helt underbart, det är en ny miljö för mig och för varje dag som går lär jag mig nya saker. Kvalitet, organisation och lugn skulle jag säga, är de tre egenskaperna som har gjort störst intryck på mig hittills.



Vad gör du på fritiden?



- Jag gillar att läsa böcker och lyssna på härlig, avslappnade musik. Jag föredrar hellre att läsa en bok än att gå ut på stan och fika. Mitt jobb som tränare innehåller väldigt mycket stress och intensivt arbete, därför är det viktigt att slappna av och få lite lugn i kroppen på fritiden. Om stress har jag haft väldigt många diskussioner genom åren med spelare som jag har tränat. En utav dem, en gammal spelare som jag tränade under min tid i Panionios, nämligen Andreas Samaris (nu i Benfica) är ett bra exempel på en spelare som lyckats bekämpa stress. Han var en spelare med väldigt mycket stress och vi pratade ofta ihop om hur man kunde bearbeta det på olika sätt. Det är viktigt att komma ifrån det och göra någonting helt annorlunda när man inte jobbar. En bok öppnar dina vyer.



Hur långt fram är ni mot var du hade velat vara?



- För närvarande så är vi inne på femte veckan av försäsongen och alla truppmedlemmar har följt vår ursprungliga plan. Totalt sett är jag ganska nöjd med hela vår insats hittills. Det finns en vilja och ambition bland alla mina spelare och det uppskattar jag som tränare. Sedan uppmärksammar jag en viss "nyfikenhet" på träningarna, min träningsfilosofi innehåller ganska mycket variation och det har förbättrat spelarnas prestationsförmåga. Första träningsmatchen avklarades förra veckan mot



Hur är din spelfilosfi?



- Jag har ingen specifik spelfilosofi. Jag brukar säga att min filosofi handlar om tre nyckelord, tålamod, uthållighet och tro. Lyckas vi skapa en stark och bra relation mellan dessa tre nyckelord, då har vi kommit väldigt långt. Alla spelare i truppen ska förstå att de ingår i ett lag, varenda en utav mina spelare är tillsammans en bidragande faktor för att vi ska lyckas. Det ska finnas en samhörighet, en tro på att vi tillsammans kan lyckas.



Hur går dina tankar kring det kommande året?



- Jag vill bygga ett lag, en grupp som varje vecka ska gå ut fotbollsplanen och göra sitt bästa. Spela vacker, kreativ fotboll med tankarna endast på tre poäng och vinst. Mitt stora mål inför denna säsong är klart och tydligt, målet är att bygga ett, kreativt och fysiskt starkt topplag där "laget är större än jaget". Med stöd från styrelsen, supportrarna och alla truppmedlemmar kan detta bli verklighet.



Har du haft något speciellt ögonblick i din karriär som du vill berätta om?



- Ja, min första match som huvudtränare för Panionios FC (Grekiska Superleague). Vi spelade mot mot Panthrakikos Komotini och vann den matchen med 2-0. Samma natt kunde inte jag sova en enda minut. Jag var väldigt stolt och nöjd över lagets prestation. Den veckan i mitt liv kommer jag aldrig att glömma, det var mitt starkaste ögonblick hittills i karriären.



4-4-2 eller 4-3-3?



- 3-5-2 och 3-4-3 om våra motståndare läser denna intervju (skratt). Skämt åsido, skulle jag välja mellan dessa två spelsystem så skulle jag välja 4-3-3. Men allt kan som sagt ändras under en pågående fotbollsmatch.



Souvlaki eller korv med bröd?



- Mammas gemista (fylld paprika med ris och nötfärs), en fantastisk maträtt som jag verkligen har saknat.



Då vet vi vad styrelsens främsta uppgift är inför denna säsong. Att hitta en restaurang/kock som kan tillaga lika goda gemista som din mamma (skratt).



Sist men inte minst, vad har du att säga till alla Akropolis-supportrar?



- Mitt meddelande till alla greker i Sverige och inte bara Akropolis supportrarna, är att omfamna och stödja lagets försök att utvecklas och komma ännu högre upp i de svenska seriesystemen. Jag känner mig stolt, glad och lycklig över att representera en “grek-svensk” klubb 3500 kilometer långt bort från mitt hemland.



2017-02-11 10:00:00

