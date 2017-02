Förre U21-spelaren från Malmö FF, Marcus Haglind Sangré, närmast från IK Oddevold, är klar för Akropolis IF.

Officiellt: Marcus Haglind Sangré klar för Akropolis IF

Akropolis IF är i full gång med lagbygget inför kommande säsong. Under fredagseftermiddagen presenterade Akropolis IF sitt senaste nyförvärv.

Den 22-åriga mittbacken Marcus Haglind Sangré har skrivit på ett kontrakt med klubben och han kommer närmast från IK Oddevold, där han förra säsongen sammanlagt spelade 23 matcher och stod för 3 mål i division 1 södra.

Vårt nya tillskott är ursprungligen från Linköping och fostrad i BK Derby samt Linköpings FF. Som 16-åring spelade han i pojklandslaget och 2012 värvades han till Malmö FF:s ungdomsakademi. Han hade hoppats på att få chansen i Malmö FF:s A-trupp, men han lämnade klubben efter några lärorika år, enligt honom själv.



Innan klivet till den mångfaldiga skånska mästerklubben, var Marcus över och tränade med anrika klubben Liverpool FC, en pojkdröm enligt spelaren själv.



– Jag var lagkapten i Malmö FF och i pojklandslaget, berättar Marcus för Akropolisredaktionen.



Nu går fotbollsresan vidare till



Sportchefens (Georgios Gogas) första ord om nyförvärvet.



Han är väldigt mogen, både som spelare och som person. Marcus har spelat seniorfotboll under en längre tid trots sin unga ålder. Det känns väldigt härligt att vi kan få in en så talangfull och betydelsefull fotbollsspelare som kan hjälpa vårt defensiva spel, vi är glada att han valde Akropolis IF, menar Georgios Gogas.







2017-02-17 23:25:00

