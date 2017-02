Silly Season 2017:

Läs om alla rykten och klara övergångar gällande Akropolis IF:s Silly Season inför säsongen 2017.

2017-02-22 00:07:52

Läs om alla rykten och klara övergångar gällande Akropolis IF:s Silly Season inför säsongen 2017.Få spelare förknippas lika mycket med Akropolis IF som Adrian och Felix Pettersson, få har upplevt så mycket i klubben. “Tvillingarna” kom till Akropolis IF 2007 och har spelat för klubben i 10 säsonger. Adrian och Felix Pettersson är fotbollsfostrade i Brommapojkarna och har spelat med ungdomslagen i såväl AIK som Djurgården.Akropolis IF spelade idag årets tredje träningsmatch på ett soligt Grimsta IP. En medioker träningsmatch på Grimsta IP:s fina konstgräs, där Gamla Upsala SK stod för motståndet denna härliga fotbollssöndagen. En match där Akropolis mönstrade en 4-3-3 formation, likt majoriteten av träningsmatcherna hittills under försäsongen.Akropolis IF är i full gång med lagbygget inför kommande säsong. Under fredagseftermiddagen presenterade Akropolis IF sitt senaste nyförvärv. Den 22-åriga mittbacken Marcus Haglind Sangré har skrivit på ett kontrakt med klubben och han kommer närmast från spel med IK Oddevold, där han förra säsongen sammanlagt spelade 23 matcher och noterades för 3 mål i division 1 södra.Kevin Yildiz Edlund och Carl-Johan Ågren är de två senaste tillskotten i Akropolis-truppen inför säsongen 2017.I en exklusiv, öppenhjärtig intervju berättar Akropolis IFs nya huvudtränare om sin första tid i Sverige, varför han valde Akropolis IF och hur läget inför kommande säsong är. Men framför allt handlar det om Konstantinos Panagopoulos själv.Tredjeplacerade Akropolis reste till Norrland under söndagsmorgonen för att ta sig an en av säsongens tuffaste uppgifter - ett bortamöte mot IFK Luleå. Hemmalaget låg inför matchen på en elfteplats i tabellen vilket innebär kvalplatsen till Division två men att man skulle underskatta sina motståndare fanns inte på kartan, enligt Akropolis målskytt Luca Gerbino Polo. – Luleå borta är aldrig en lätt match, säger italienaren till Akropolisredaktionen efter matchen.Att möta IFK Luleå på Skogsvallen är en av de tuffaste bortamatcherna i Norrettan för samtliga lag, om inte den tuffaste, vilket serietrean Akropolis IF fick erfara under söndagens drabbning. Akropolis, iklädda sina röda bortaställ, fick med sig hem en poäng till Spånga efter att målsprutan Luca Gerbino nätat från 11 meter efter ett högst omdiskutabelt domslut som i efterhand blivit en stor snackis uppe i norr.Det har hänt en del under sommarens transferfönster och vi på Akropolis-redaktionen summerar här nedan Silly Season och de förändringar som skett i truppen.Adrian Pettersson var tillbaka i startelvan igen efter ett par veckors frånvaro p.g.a skador och den konkurrenssituation som råder men visade med sin insats under lördagen att han är ämnad för nittio minuter.