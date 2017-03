Uppdatering - Silly Season 2017

"Jag kommer att göra mitt bästa för laget" Hans pappa Anthony "Tony" Eugene Cunningham har spelat för klubbar som Newcastle, Bolton och Manchester City, själv är han uppfostrad i en fotbollsfamilj med stor fokus på den engelska, hårda, tuffa, aggressiva fotbollsfilosofin. På fotbollsplanen trivs han i sin offensiva roll som spelfördelare och han älskar att komma till avslut. Akropolis IF fortsätter att förstärka inför den kommande säsongen, där brittisk födde mittfältaren Karl Cunningham”Akropolis IF känns som en välorganiserad klubb, jag är glad över att vara här” Efter värvningen av Kevin Yildiz-Edlund, så har Akropolis IF värvat in ytterligare en lovande spelare från AIK. Alan Naib ansluter på ett låneavtal och kommer denna säsong att bära den blåvita tröjan i division 1.Årets andra vinst - “Slutresultatet är ett facit på vilken bra vecka vi har haft, hela laget utvecklas för varje dag som går.“ Akropolis IF spelade idag årets femte träningsmatch mot seriekonkurrenten Vasalunds IF på deras hemmaplan i Skytteholm. Ett riktigt härligt fotbollsväder som kombinerades av både sol och moln.Han har mött anfallaren Javier "Chicharito" Hernández, spelat i Allsvenskan med Hammarby och haft Henrik Larsson som tränare i Landskrona BoIS. Det har varit ett minst sagt händelserikt transferfönster för Akropolis IF. På fredagseftermiddagen gjorde klubben klart med sitt senaste nyförvärv. Den 30-årige anfallaren Alagie Sosseh kommer att stärka upp offensiven och han blir omgående tillgänglig för spel.Han har spelat med det Grekiska U-21 landslaget, avgjort ett "Thessaloniki-derby" mot PAOK FC och spelat över 100 matcher i den Grekiska högstaligan (Super League). Dimitris Giantsis värvades till Akropolis IF den 30:e juni 2016 och innan dess har han trots sina 28 år, representerat klubbar som Iraklis FC, Kerkyra FC, Levadiakos FC och AEL Larissa i den Grekiska högstaligan (Super League). Han ansågs vara en av Greklands största fotbollstalanger, men omständigheterna gjorde att han tillslutFå spelare förknippas lika mycket med Akropolis IF som Adrian och Felix Pettersson, få har upplevt så mycket i klubben. “Tvillingarna” kom till Akropolis IF 2007 och har spelat för klubben i 10 säsonger. Adrian och Felix Pettersson är fotbollsfostrade i Brommapojkarna och har spelat med ungdomslagen i såväl AIK som Djurgården.Akropolis IF spelade idag årets tredje träningsmatch på ett soligt Grimsta IP. En medioker träningsmatch på Grimsta IP:s fina konstgräs, där Gamla Upsala SK stod för motståndet denna härliga fotbollssöndagen. En match där Akropolis mönstrade en 4-3-3 formation, likt majoriteten av träningsmatcherna hittills under försäsongen.Akropolis IF är i full gång med lagbygget inför kommande säsong. Under fredagseftermiddagen presenterade Akropolis IF sitt senaste nyförvärv. Den 22-åriga mittbacken Marcus Haglind Sangré har skrivit på ett kontrakt med klubben och han kommer närmast från spel med IK Oddevold, där han förra säsongen sammanlagt spelade 23 matcher och noterades för 3 mål i division 1 södra.Kevin Yildiz Edlund och Carl-Johan Ågren är de två senaste tillskotten i Akropolis-truppen inför säsongen 2017.