Tele2 Arena, 2017-04-09 15:00

Hammarby - Kalmar



Torsteinbö i kamp med Kalmars Nouri.

Äntligen hemmapremiär

Hammarby tar emot Kalmar FF inför en kokande och fullsatt Tele2 arena.

Hammarby inledde året allsvenska med att möta IFK Norrköping på bortaplan. En match som började relativt intensivt. Båda lagen skapade farliga målchanser. Hammarbys flesta chanser kom oftast via distansskott. Men det var IFK Norrköping som fick utdelning på sina chanser och i halvtid stod resultatet 2-0 på tavlan.



I inledningen av den andra halvleken låg Hammarby på ordentligt. Detta efter att Michelsen i andra halvlek försökt ändra om formationen till en mer 3-5-2. Vilket resulterade i ett större spel- och avslutsmässigt övertag.



Med kvarten kvar ådrog sig nyförvärvet Junior ett rött kort. Trots det fortsatte Hammarby att trycka på med samma intensitet och jagade febrilt en reducering. Den efterlängtade reduceringen kom i den första tilläggsminuten av inhopparen Romulo. Hammarby hade efter reduceringen vassa lägen att få in en kvittering. Men Norrköping höll undan och vann med 2-1.



Jakob Michelsen har samtliga spelare förutom Junior att tillgå till matchen. Mittfältarna Johan Persson och Gershon Koffie är tillbaka efter sina skador och båda två var med och tränade med laget under torsdagen. En träning som mest ägnades åt försvarsspel. Den enda spelaren som inte deltog var Joseph Aidoo som drogs med en mindre infektion.



Motståndarna Kalmar inledde årets säsong med en blytung förlust mot Elfsborg. Resultatet skrevs till 5-1 och samtliga Elfsborgs mål kom de sista 30 minuterna. De flesta av målen kom efter bolltapp på mittfältet. Något Hammarby förhoppningsvis kommer att försöka utnyttja i kommande match.



Kalmar har byggt vidare med sin spelidé. I försvarsspelet spelar man en 4-4-2 uppställning och i anfallsspelet byter man till en mer 3-5-1-1 uppställning. Där är tanken att Viktor Elm och Rasmus Elm ska ha så mycket boll som möjligt och styra spelet i speluppbyggnadsfasen. För att minimera detta och störa Kalmars spel är det viktigt att Hammarby sätter press på dessa killar.

Kalmar brukar även stå högt i sin försvarslinje och förhoppningsvis kan Hammarby få nytta av Dibbas snabbhet i dessa lägen.



Inför matchen anordnas den traditionella marschen från Medborgarplatsen till arenan. Marschen avgår kl 13:20.



Laguppställningarna:

På följande sätt tror jag att lagen kommer att ställa upp.



Hammarby:

Ögmundur



Saevarsson

Magyar

Aidoo

Musa



Paulsen

Hamad

Smarason

Koffie

Kennedy



Dibba



Kalmar:

Söderberg



Larsson

V. Elm

Biskupovic

Nouri



Sachpekidis

R. Elm

Hallberg

Ingelsson



Romario

Diouf



Biljetter: 30686 (314 kvar)

Tifo: Hela arenan

Domare: Kaspar Sjöberg

Marsch: Avgår från Medborgarplatsen kl. 13:20

0 KOMMENTARER 394 VISNINGAR 0 KOMMENTARER394 VISNINGAR FREDRIK FREDDE KARLSSON

fredrikkarlsson88@gmail.com

På Twitter: @Freddekarlsson

2017-04-08 10:08:00 fredrikkarlsson88@gmail.comPå Twitter: @Freddekarlsson2017-04-08 10:08:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-04-08 10:08:00

Hammarby

2017-04-07 09:15:00

Hammarby

2017-04-02 23:59:32

Hammarby

2017-04-01 13:35:00

Hammarby

2017-03-31 20:14:00

Hammarby

2017-03-26 13:45:28

Hammarby

2017-03-25 11:25:00

Hammarby

2017-03-05 16:27:00

Hammarby

2017-03-05 12:35:59

Hammarby

2017-03-04 15:09:00

ANNONS:

Hammarby tar emot Kalmar FF inför en kokande och fullsatt Tele2 arena.Hör Supportrarnas matchprograms grundare och redaktör Magnus Hagström berätta om igångsättandet av Sveriges bästa matchprogram. Programmet, som i det närmaste drivs helt genom ideella insatser, gör sin 10:e säsong 2017.Ett par dramatiska slutminuter stängde dörren om en allsvensk premiär där dramatiken inte egentligen påverkade matchbilden i det stora hela, där Bajen fick nöja sig med ett tröstmål med sig hem ifrån Östgötaporten, efter 2 mål av Norrköping i första halvlek.Att vi väntat så länge på just den här dan är en underdrift av astronomiska mått. Allsvenskan är hetare än någonsin och siffror gällande biljettförsäljning vi aldrig skådat maken till dyker upp både här och där. För Bajen väntar IFK Norrköping på Östgötaporten. En motståndare som man kryssade mot i 2016 år sista hemmamatch. Att det är lapp på luckan där behöver knappast tilläggas. Att Bajen kunde haft en lättare premiärmotståndare behöver inte heller skrivas igen.Ryktenas tid är tillbaka och det är dags för Hammarby att förstärka truppen. Vi på redaktionen hjälper dig att hålla koll på allt som skrivs om Bajens spelartrupp.Emil Annetorp om hur Hammarby ligger till efter försäsongen, vilka talanger som är mest lovande och hur allsvenskan kommer att sluta.Hammarby utklassade finska Ilves ute på Tyresövallen på fredagseftermiddagen. Det berodde främst på tre saker. Finnarna fick ett rött kort i inledningen av andra halvlek. Finnarna var ganska kassa. Tredje främsta anledningen stavas Jiloan Hamad. Birkir, Ömmi, Isac, Jajic, Degerlund och Junior var borta på landslagsuppdrag.Då var det färdigspelat i Svenska cupen för denna gång. Hammarby torskade uppe i Östersund efter ett tidigt baklängesmål. I och med det så blir det just Östersund som vinner gruppen och går vidare till kvartsfinal. Michelsen flyttade upp danske mittbacken Paulsen på topp i andra halvlek då man inte lyckades spela förbi den effektiva Östersundspressen i den första. Den "Peter Crouch-fotbollen" flyttade förvisso upp spelet men såväl mål som målchanser uteblev.En rökgranat kastades in på Hammarbys kansli och en insatsstyrka fångade in och bar iväg Nanne för vidare deportering till dom södra delarna av Sverige och kvar blev en Mats Jingblad som hade kastat sig under skrivbordet för att undkomma angriparna. Med svetten rinnande nedför pannan så for tankarna genom huvudet och en plan måste utformas -jag säger att jag inte hade någonting med Nanne att göra.Hammarby måste vinna matchen för att ta hem grupp 7 i Svenska cupen och avancera till kvartsfinal. Östersund har full pott efter två omgångar medan Bajen efter 3-3 hemma mot Varberg senast står på 4 poäng. Enligt rådande väderprognoser ska kvicksilvret stanna någonstans kring ocharmiga -8 grader i Jämtlands Hultsfred på söndag vid avspark. Är denna kyliga väderlek bortalagets enda huvudbry? Tyvärr inte.