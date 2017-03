Uddlöst Bajen föll mot väloljad ÖFK-maskin

Då var det färdigspelat i Svenska cupen för denna gång. Hammarby torskade uppe i Östersund efter ett tidigt baklängesmål. I och med det så blir det just Östersund som vinner gruppen och går vidare till kvartsfinal. Michelsen flyttade upp danske mittbacken Paulsen på topp i andra halvlek då man inte lyckades spela förbi den effektiva Östersundspressen i den första.

Den "Peter Crouch-fotbollen" flyttade förvisso upp spelet men såväl mål som målchanser uteblev.





Ömmi

Birkir-Aidoo-Paulsen-Solheim.

Hamad-Koffie-Jajic-Kennedy.

Smarason-Dibba



I den första halvleken bestämde hemmalaget rubbet. ÖFK har ett samspelt lag med en tydlig idé där det känns som att alla spelare vet precis vad de ska göra när de får bollen.

På ett sätt vill man lyfta på kepsen åt hemmalagets förmåga att lösa olika situationer med eleganta passningsorienterade lösningar. Å andra sidan fanns ingen vidare organisation i Hammarby kändes det som. Lite som att man ville att någon annan skulle lösa grejerna så man kunde få bollen. Ett ganska typiskt sätt att agera på när man inte riktigt är inne i matchen. Det är sen gammalt.



Kennedy hade en frispark med bra fart på som tyvärr fastnade i muren. Det var allt som Hammarby åstadkom i målchansväg i den första halvleken. Hemmalaget var helt överlägset i allt och skulle kunna haft en större ledning i paus om man haft lite bättre skärpa i avsluten.

Kan inte låta bli att tänka på skillnaden i Hammarbys lag med och utan sheriff Persson. Det är knappt en enda Bajernspelare som ens ser lite sur ut. Johan hade varit helt galen.



I rast gör Bajen ett byte. Jajic ut och Magyar in. Björn Paulsen slängs upp på topp och Smarason ut på kanten. Nu tar Bajen över spelet. En helt annan inställning från grabbarna. Man vinner helt plötsligt 50-50 situationerna och nu börjar jämtarnas passningar allt oftare gå till fel adresser. Paulsen sliter bra däruppe men borde kanske fått ut mer av sitt huvudspel. En skön inställning och jävlaranamma visar han i alla fall, den gode dansken.



Bajen ger i alla fall Östersund en match i den andra halvleken även om man tyvärr inte kommer till några klara målchanser. Slutresultatet blir 1-0. Ett rättvist sådant. Inte mycket att säga. Grym bortasektion som höll igång hela matchen. Startelva:ÖmmiBirkir-Aidoo-Paulsen-Solheim.Hamad-Koffie-Jajic-Kennedy.Smarason-DibbaI den första halvleken bestämde hemmalaget rubbet. ÖFK har ett samspelt lag med en tydlig idé där det känns som att alla spelare vet precis vad de ska göra när de får bollen. Hammarby var inte ens nära. 1-0 kom redan efter ett par minuter på ett vackert anfall där 5-6 spelare var inblandade med fina passningar på vägen fram.På ett sätt vill man lyfta på kepsen åt hemmalagets förmåga att lösa olika situationer med eleganta passningsorienterade lösningar. Å andra sidan fanns ingen vidare organisation i Hammarby kändes det som. Lite som att man ville att någon annan skulle lösa grejerna så man kunde få bollen. Ett ganska typiskt sätt att agera på när man inte riktigt är inne i matchen. Det är sen gammalt.Kennedy hade en frispark med bra fart på som tyvärr fastnade i muren. Det var allt som Hammarby åstadkom i målchansväg i den första halvleken. Hemmalaget var helt överlägset i allt och skulle kunna haft en större ledning i paus om man haft lite bättre skärpa i avsluten.Kan inte låta bli att tänka på skillnaden i Hammarbys lag med och utan sheriff Persson. Det är knappt en enda Bajernspelare som ens ser lite sur ut. Johan hade varit helt galen.I rast gör Bajen ett byte. Jajic ut och Magyar in. Björn Paulsen slängs upp på topp och Smarason ut på kanten. Nu tar Bajen över spelet. En helt annan inställning från grabbarna. Man vinner helt plötsligt 50-50 situationerna och nu börjar jämtarnas passningar allt oftare gå till fel adresser. Paulsen sliter bra däruppe men borde kanske fått ut mer av sitt huvudspel. En skön inställning och jävlaranamma visar han i alla fall, den gode dansken.Bajen ger i alla fall Östersund en match i den andra halvleken även om man tyvärr inte kommer till några klara målchanser. Slutresultatet blir 1-0. Ett rättvist sådant. Inte mycket att säga. Grym bortasektion som höll igång hela matchen.

0 KOMMENTARER 288 VISNINGAR 0 KOMMENTARER288 VISNINGAR TOMMY FAGERBERG

tompafager@hotmail.com

2017-03-05 16:27:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-03-05 16:27:00

Hammarby

2017-03-05 12:35:59

Hammarby

2017-03-04 15:09:00

Hammarby

2017-03-04 07:00:00

Hammarby

2017-02-24 11:20:00

Hammarby

2017-02-18 16:20:00

Hammarby

2017-02-11 18:55:59

Hammarby

2017-02-07 22:28:00

Hammarby

2017-02-07 13:59:00

Hammarby

2017-02-05 13:17:00

ANNONS:

Då var det färdigspelat i Svenska cupen för denna gång. Hammarby torskade uppe i Östersund efter ett tidigt baklängesmål. I och med det så blir det just Östersund som vinner gruppen och går vidare till kvartsfinal. Michelsen flyttade upp danske mittbacken Paulsen på topp i andra halvlek då man inte lyckades spela förbi den effektiva Östersundspressen i den första. Den "Peter Crouch-fotbollen" flyttade förvisso upp spelet men såväl mål som målchanser uteblev.En rökgranat kastades in på Hammarbys kansli och en insatsstyrka fångade in och bar iväg Nanne för vidare deportering till dom södra delarna av Sverige och kvar blev en Mats Jingblad som hade kastat sig under skrivbordet för att undkomma angriparna. Med svetten rinnande nedför pannan så for tankarna genom huvudet och en plan måste utformas -jag säger att jag inte hade någonting med Nanne att göra.Hammarby måste vinna matchen för att ta hem grupp 7 i Svenska cupen och avancera till kvartsfinal. Östersund har full pott efter två omgångar medan Bajen efter 3-3 hemma mot Varberg senast står på 4 poäng. Enligt rådande väderprognoser ska kvicksilvret stanna någonstans kring ocharmiga -8 grader i Jämtlands Hultsfred på söndag vid avspark. Är denna kyliga väderlek bortalagets enda huvudbry? Tyvärr inte.Ryktenas tid är tillbaka och det är dags för Hammarby att förstärka truppen. Vi på redaktionen hjälper dig att hålla koll på allt som skrivs om Bajens spelartrupp.Våren står på tröskeln och börjar försiktigt titta in, och det är just denna tid då dem Allsvenska drömmarna och förhoppningarna är som störst. Känslan är att man står vid foten av ett berg och det återstår att se hur högt man kan klättra.Årets första tävlingsmatch för Jakob Michelsens Hammarbylag. Division 1-laget "Bissarna" från Nyköpng."Vi är ett lag i uppbyggnadsfas," löd Mats Solheim efter matchen emot IFK Norrköping som slutade 0-2 tidigare idag.Bajen har av tradition svårt för HJK Helsingfors. De har mötts relativt ofta under försäsongerna de senaste åren men det vill sig aldrig för Hammarby. Denna match var inget undantag, trots ledning 2-0 i rast. Finnarna vann med 3-2 efter en bedrövlig andra halvlek av hemmalaget.Hammarby hade den goda smaken att hålla sin presskonferens på restaurang Kvarnen när man presenterade sitt nyförvärv. Hamad har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.Söndagsträning på Årsta IP. I veckan som kommer väntar tre träningsmatcher i ett matchläger på hemmaplan. Först ut är match på tisdag mot finländska HJK.