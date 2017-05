Förlusten sved rejält. Men Björn Paulsen & Co kan ändå vara nöjda med inledningen av allsvenskan.

Bajen ser stabilt ut – trots poängtappet

Efter att Jamie Hopcutt vek in och sköt in 2-1 och Bojan Pandzic blundade för ÖFK:s spel med händerna var ännu ett onödigt poängtapp ett faktum under söndagen. Visst smakar det surt – men med lite distans är det klart att Jakob Michelsen fått till ett stabilt och svårslaget lag. Det ser bra ut redan nu och ifall Jesper Jansson levererar från start kan hösten bli riktigt munter.

Michelsen kom inte till något dukat bord. Men trots tvivelaktiga ingredienser (backuppsättning, yttrar och striker) har dansken kokat ihop något gediget. Två uddamålsförluster på sju matcher där Hammarby var nära oavgjort mot Norrköping och förtjänt av minst en poäng igår.



Att hämta upp underlägen är Bajen bra på. Det visade de inte minst förra säsongen med derbyt mot Djurgården som höjdpunkt. I år har man redan vänt ett derby samt forcerat in en sen kvittering mot Kalmar. Men att tappa underlägen är man också bra på, som mot IFK Göteborg och igår. Spelarna måste vara kyligare i de lägena. Inte slarva bort det där jätteläget ( Pa Dibba) eller stöta bort sig i försvaret (Jospeh Aidoo). Bygga upp en bättre vinnarmentalitet helt enkelt. Eller som Jiloan Hamad sa i Olof Lundhs podd i mars:

”Hammarbyfansen ska börja ställa lite krav på spelarna och spelet. Det är dags för Hammarby att steppa upp och bli ett storlag igen”.

...

En bättre mentalitet är en detalj. Men med ett bättre material kan du spela med större marginaler. Med ett par spetsspelare till skapas det fler målchanser och du får bättre utdelning. En tillfällig sjukstuga är tufft för en tunn trupp. Med en bredare trupp är situationen lättare att hantera.

Strax före premiären trodde jag på en ”småknackig vår”. Det gör jag inte längre. Hammarby ser mycket stabilare ut än vad jag tidigare vågat tro. De bjuder alltid upp till kamp och faller inte igenom längre. Eller som Noa Bachner skriver i Expressen: ”De har helt och hållet slutat vara chanslösa” och jämför med höstens bottennapp mot Östersund. Nästa steg är inte att bara bjuda upp till fajt. Utan att vara bättre än de flesta av motståndarna. Där är man inte idag. Men får Michelsen bättre varor att jobba med kan hösten få det att vattnas i munnen.

0 KOMMENTARER 180 VISNINGAR 0 KOMMENTARER180 VISNINGAR EMIL ANNETORP

emil.annetorp@gmail.com

2017-05-08 16:31:00

