Jiloan Hamad har levererat under försäsongen och kommer bli oerhört viktig ifall Bajen ska kunna närma sig topplagen.

"Bajen slutar sjua efter en bra höst"

Emil Annetorp om hur Hammarby ligger till efter försäsongen, vilka talanger som är mest lovande och hur allsvenskan kommer att sluta.

Jiloan Hamad är klass. Hans touch ligger en nivå över de andras – med undantag för Kennedys såklart.

Vänsterbacken är kass. Varken Batan eller Solheim håller för högre tabellplaceringar.

Försvaret har sett darrigt ut när de ställts på prov (Östersund och Norrköping). Men mot beskedligare motstånd har det sett bättre ut (Ilves och AFC Esk. Café United eller vad de heter).

Pa Amat Dibba har gjort ett par fina baljor. Hittar han tillbaka till flytet han hade i Giffarna?

Trots Dibba ser jag gärna en klassisk striker. En boxspelare med näsa för mål. Men det lär inte hända före i sommaruppehållet.

En vänsterback lär (och måste) komma innan fönstret slår igen. Victor Wernersson har det snackats en del om. Men ett lån av kroatiske Mario Musa är mer troligt.

Mads Fenger blir ett välkommet tillskott. Björn Paulsen kommer nog att användas en hel del på mittfältet.

En vindsnabb och teknisk ytter säger jag inte nej till. Varken Smárason eller Torsteinbø har kommit upp i nivå under vintern.

Äntligen har Bajen ett gäng spännande talanger. Leo Bengtsson och Dusan Jajic har bäst chans att ta nästa steg.

Malmö FF IFK Norrköping AIK Häcken Elfsborg Östersund Hammarby Djurgården IFK Göteborg Örebro Kalmar FF Sirius Gif Sundsvall Halmstad Jönköpings Södra Athletic Eskilstuna

2017-03-26 13:45:28

