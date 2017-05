Domarinsatsen, och the lack thereof, blev huvudfokuset i dagens match.

Domarinsatsen i fokus när Bajen kryssade

Två utvisningar, fyra mål, och The Official Mats Solheim, hjälpte Bajen till ett 2-2-kryss emot J-Södra på söndagseftermiddagen.





Spelet i sig då, utanför domsluten? Det var en hyfsat lågmäld tillställning sett till hur det såg ut på planen. I första halvlek hade Bajen ganska komfortabelt mest boll, där man dock såg mer utbredd ut än på länge försvarsmässigt. J-Södra fick mycket yta på sig under sina omställningsförsök i de inledande 20, och det var egentligen bara en halvchans som resulterade i ledningsmålet. Inga djupledslöpningar eller inlägg hade dittills fungerat för varken hemma- eller bortalag. Men Arnórs låga inspel emot Dibba som kom instörtande tätt hållen av J-Södras backpar, och ihakad av Cajtoft, skulle ändå resultera i ett sådär slumpartat ledningsmål man behöver få med sig ibland.



Efter målet, och därefter, tyvärr, det röda kortet, föll man ihop litet mer bakåt. De tio minutrarna som följde Richards uttåg såg ändå fina ut - Bajen pressade J-Södra tillbaka och såg inte brydda i att man fått en man utvisad. Kennedy gick ut till fördel för ett taktiskt, defensivt byte i Degerlund, och man höll sig själva litet tightare i det defensiva mittfältet än man gjort innan kortet. När man väl börjar känna av decimeringen så lyckas Jönköping, som varit mållösa i sina senaste bortamatcher innan detta möte, lyfta sig ett snäpp, raljera litet och skaffa sig mer boll. Det skulle dock bara bli ett egentligt målförsök innan halvtid, och det var en skruvad frispark ifrån Arnór, sisådär 20 meter utanför offensivt straffområde.



Matchen har redan här hunnit bli irriterad och rubrikerna har säkerligen halvt redan skrivit sig själva, i och med JMs tillsägelse, Richards röda, och en serie neddragningar och missade frisparks- och kortlägen på resande spelare. Andra halvlek skulle bjuda på än mer fnöske att mata på elden.



Det frustrerande i andra halvlek är att man börjar den som man vill: man kontrollerar spelet, stryper J-Södras bollfördelning och ställer blixtsnabbt och skoningslöst om i kontringslägen, och kommer av båda lagen till allra flest avslut och farliga lägen.



Så såklart kommer kvitteringen som ett brev på posten. Som fått sig en kalldusch först.



Kozica drar till med en volley på boll som utarbetats ur eget straffområde av backarna. Den blir rätt låg, hård, och visar sig utom räckhåll för Ömmi. 1-1.



Det eskalerar liksom efter det. Inte nog med att Ayuk även vänder på steken - och målprotokollet, och nyper dit med ett snöpligt 1-2-mål till gästerna, utan det blir nästintill tumultartat när domare Kristoffer Karlsson ska försöka få till någon semblans till kontroll över en match som tack vare den osynliga domarinsatsen har eskalerat till något irriterat och infekterat. Efter två mål på tre minuter och en rad domslut som J-Södra tycks slippa undan litet för lätt blir humöret spänt och ilsket. JM visas ut, Arnór drar på sig ett gult, visslandet som ljuder runt Tele2 är öronbedövande. Under en vecka som genomsyrats av infekterade debatter kom alltså en match där huvudfokuset efteråt låg på domaren sannerligen i rätt tid, lägligt eller olägligt, beroende på om man vill ta även den debatten eller inte.



Hur som, med eskalerande humör trissas även tempot upp. Det decimerade tiomanna-Bajen som sedan försöker riva sig tillbaka in i matchen är iallafall roligare att skriva hem om än det faktum att hela backlinjen, möjligen utom Aidoo, gick och köpte rediga matmenyer i starkölsbarerna någonstans i mitten på andra halvlek. Det var inte så vackert. Man behövde rycka upp sig, trots att man slogs ur underläge: Men man gjorde det också.



Official Mats Solheim, instagramikon och förkämpe för de där värdelösa inläggen du ser kantspelare stå för mer ofta än inte i dagens inläggskära fotbollslag (så länge den är i ytan räknas det), kommer upp högst på en hörna i de sista, krystade övertidsminuterna. Nicken går stenhårt i Cajtofts bortre kryss. Han har, liksom resterande, förvirrade J-Södraförsvar, inte en chans.



Så det var ett skadat, blåslaget och argt Bajen som klöste sig tillbaka ifrån en oturlig utvisning, två riktigt usla defensiva insatser vid vändningen, och en domarinsats som nu skriker ut ifrån sina mastodontrubriker i samtlig kvällspress. Till nästa vecka är det derby, och då har man väl, skador och avstängningar inräknade... Cirka ett U19-landslag och möjligen två assande tränare, att sätta emot Djurgården.



0 KOMMENTARER 201 VISNINGAR

På Twitter: hfredsberg

2017-05-29 00:38:55

