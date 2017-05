Gästkrönika: Elefanten i rummet

Stefan Sthål inkom med en gästkrönika till redaktionen.

Det känns som att det är spännande nu, vi går mot tider där det faktiskt ser väldigt positivt ut och med rätt förvaltning så kommer det hela sluta med att vi kommer att ha en mycket ljus framtid framför oss. Jag bryr mig inte så mycket om vad dom andra lagen håller på med. Knappt hade datorn tystnat efter sista gången som jag skrev, förrens Jingblad var borta ( tydligen hade han varit borta långt tidigare ) och det känns skönt. Nu är Jesper Janssson skeppare på sportfronten och en teknisk direktör har tillsatts. Det är bra men det är fortfarande saker som kan och bör styras upp och jag tror att vi är på rätt väg.



Det är lätt att sväva iväg och säga att just den värvningen skulle ha gjorts, men det raka som vanligtvis är reglerna i den vanliga världen är inte desamma inom fotbollen, vi kanske har haft pengarna men inte attraktionskraften till just det som vi har velat ha och just detta är något som tar tid att bygga upp.



David Batra jobbar tydligen på en förställning som heter ”Elefanten i rummet” som handlar om hans äktenskap med AKB och det är ett exempel på vad vi tex skulle vilja fråga rätt ut i luften men inte riktigt vågar. Nu har vi en situation med Kennedy, där klubben ska behandla honom med den respekten som han förtjänar och att kan knyta honom till klubben inom organisationen, jag tror att det är ovärdeligt. Samtidigt så är det fortfarande en väldigt bra spelare med en fot där spelfördelningen och klokheten är hans bästa vän, men det börjar gå emot slutet och jag hoppas att Kennedy kan gå igenom säsongen som en bänkspelare med inhopp lite då och då, men jag skulle vilja ha ett tydligt besked så att vi kan hylla honom under resten av säsongen så att vi inte sitter med en Totti-situation till slut, där ingen vet om han ska sluta eller inte.



Hur är då läget som jag ser det i Hammarby?

Under en intervjuv med Hamad så säger han att det finns så mycket kvalitet i truppen och lyfter fram Romulo och Khahili som kvalitetspelare och att vi är mycket bättre än det vi sett. Romulo kan jag glimtvis se att det har skett en förbättring och jag skulle nog hellre vilja se honom istället för tröstlösa bollar på Dibba som han inte kan kontrollera. Khahili hade jag hoppats på skulle få lite mer motivation och speltid under Jakob men det ser ut som att det är något som inte fungerar och när det sker under flera tränares öga så måste det hela komma tillbaka på hans attityd.



Vi måste lära oss att kunna ta emot bollar bättre, som det har sett ut så är det nästan bara vi som får bollarna att studsa två meter bort från spelarna när man passar och det måste ju vara nåt som går att göra nåt åt.



Halmstad imorgon som är bra försvarsmässigt och med en gräsmatta som är mer åker än gräs, är det Halmstads fel eller är det kommunens fel? Saken är att det kostar mycket pengar att få en gräsmatta som är bra och till syvende och sist så måste frågan bli...vem ska betala det?



Nu kämpar vi vidare och jag hoppas på en vinst i Halmstad, nästkommande matcher blir det svårt att bärga poäng ifrån om vi inte höjer oss rejält.



Forza Bajen , tillsammans är vi Hammarby



p.s Ni som önskar kommentera den här krönikan, utveckla gärna! Dom föregående krönikorna som jag skrivit har varit bespottade med ord som ”pucko”, det är inte konstruktivt och dessa nättroll kan gömma sig under en sten även framöver.

0 KOMMENTARER 422 VISNINGAR 0 KOMMENTARER422 VISNINGAR STEFAN STÅHL

2017-05-15 16:17:10

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-05-15 16:17:10

Hammarby

2017-05-14 17:19:00

Hammarby

2017-05-14

Hammarby

2017-05-08 16:31:00

Hammarby

2017-05-07 19:46:00

Hammarby

2017-05-06 17:31:00

Hammarby

2017-04-30 01:29:26

Hammarby

2017-04-28 19:40:00

Hammarby

2017-04-26 21:45:27

Hammarby

2017-04-25 11:22:00

ANNONS:

Stefan Sthål inkom med en gästkrönika till redaktionen.Jiloan Hamad gör två mål men tvingas utgå på grund av skada. Hammarby kniper, trots en dålig andra halvlek, alla tre poängen. Men skadorna inför matchen mot MFF på onsdag oroar.Ny matchtät vecka för Bajen. 3 kamper på en dryg vecka. Först ut är Halmstad BK på Örjans vall. Ett Halmstad som haft en tuff inledning poängmässigt men som har ett par helt OK matcher i benen om ser till spelet. Bajen kommer med bästa möjliga manskap. Varken skador eller avstängningar stör uppladdningen. Det som funnits att läsa om Hammarby den senaste veckan är mest om sommarens Silly season men den väntar vi med ett tag.Efter att Jamie Hopcutt vek in och sköt in 2-1 och Bojan Pandzic blundade för ÖFK:s spel med händerna var ännu ett onödigt poängtapp ett faktum under söndagen. Visst smakar det surt – men med lite distans är det klart att Jakob Michelsen fått till ett stabilt och svårslaget lag. Det ser bra ut redan nu och ifall Jesper Jansson levererar från start kan hösten bli riktigt munter.Efter en vass första halvlek faller Hammarby tillbaka i gamla mönster i den andra. Man tar trots det ledningen genom Junior. Sedan tappar man både 3 och 1 poäng. Förlustbaljan kom i minut 94. Surt sa räven.Östersund borta har blivit en svår nöt att knäcka för Hammarby på senare tid. Denna gång har även en förkylning härjat i Bajentruppen och hållit en handfull spelare utanför träning i veckan. Hemmalaget har Saman Ghoddos avstängd efter 3 gula kort.Allt klaffade - till slut, när Bajen besegrade AFC Eskilstuna på hemmaplan med komfortabla 4-0.De grön-vitas Inledningen på årets Allsvenska är stark. Bajen har mött tvåan, trean och sexan från förra året och hittills endast åkt på en förlust. Lägg därtill ett starkt kryss borta mot Göteborg, och alla kan se att Michelsens mannar har gjort det bra så långt. Att laget kan kriga till sig poäng är alltså klart, men nu på lördag är det upp till bevis som spelförare – när nästjumbon AFC Eskilstuna kommer på besök.Hammarby reste till Göteborg med sex spelare på skade- och sjukdomslistan. Matchen präglades av mycket kamp, inläggspel och fasta situationer där öst och väst tillslut delade på poängen. Blåvitts mittback Thomas Rogne inledde målskyttet till Bajens favör innan hemmalaget också kunde näta för egen vinning genom Mikael Boman.Efter 0-0 hemma mot bogey-teamet Giffarna drar nu Bajen till Gbg för kamp om 3 poäng mot IFK Göteborg. En av tre matcher inom loppet av sju dagar för Hammarby. Det ska bli intressant att se hur coach Michelsen hanterar det täta matchschemat.