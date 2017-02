En kort rapport från Årsta.

Bajen tränade ett långt pass med lågt tempo. Man gnuggade försvarsdetaljer till en början för att sedan drilla uppspelsalternativ. Billborn var den som hördes mest med sin oblyga svengelska medan Michelsen gick och korrigerade tekniska detaljer. Ett intressant pass att följa, bra fokus hos spelarna och som grädde på moset var sheriff Persson tillbaka i snudd på full träning efter sina ryggproblem. .

Efter uppvärming körde anfallarna avslut på keeprarna. Kennedy var den som stack ut. Som vanligt. Försvararna nötte positionsspel (tror jag) vid den andra kassen.



Truppen var komplett sånär som Markström som rehabar ett krånglande knä och Isac. Den senare oklart varför han ej var med. Han var på anläggningen men tränade ej med laget. Gymmade möjligtvis?. Pablo var ej heller på plats.



Efter avslut kontra försvarsövningarna var det dags för uppspelsövningar. Man nötte detaljer och olika varianter i närmare en timme. Billborns röst ekade över området. Alla instruktioner sker på engelska och när det saknas ord vid vissa tillfällen drar han till med ett svenskt istället. Värt hela entrepengen om man hade pröjsat en sådan. Han är engagerad, Billborn, det kan ingen säga något om.



Lagen körde varannat uppspel med olika instruktioner hur de skulle gå till.



Johan P hade neutral väst vid vissa övningar och coach Michelsen markerade ytor med sin närvaro för att matematiken skulle gå ihop vid somliga uppspelsalternativ. Annars såg lagen ut såhär:



Junis

Birkir-Magyar-Björn-Batan

Smarason-Dusan-Kennedy-Torsteinbö

Romulo



Ömmi

Silverholt-Aidoo-Degerlund-Solheim

Rooney-Koffie-Persson-Leo

Dibba-Khalili



Det var en mycket fokuserad samling lirare som lyssnade till tränarparet under passet. Så fort bollen sätts i spel så är det krig i blicken på grabbarna och det smälls på när det behövs. Vissa har svårare at ta instruktioner än andra, precis som i vilken skolklass som helst. Men inställningen är det inget fel på.

Björn Paulsen snackar på som om han lirat i laget jämt. Intressant det där med fotbollsarbetare.



Annars känns truppen tunn, det måste man säga. Ett par tre namn måste in men det visste ni redan.



Jag pratade lite med Michelsen efter passet, hälsade honom välkommen och sa att jag kommer stalka honom lite som den skribent jag nu är. Vi pratade lite om passet och han avslutade med ett "We got a long way to go". Fritt till tolkning..



Det var en kort resume av dagens pass. Alltid något.

Kom igen nu, Bajen!!!