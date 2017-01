Ett avsked till fansen från St:Erik

Erik Israelsson tog ju som bekant flyget till Holland för nya fotbollsäventyr i helgen. Till PEC Zwolle närmare bestämt. Här kommer några rader från honom riktade till Hammarbys supportrar som ett tack och adjö för tiden i Bajen.





För lite mer än tre år sedan skrev jag under ett kontrakt med Hammarby IF i Superettan . Att försöka summera allt man har fått uppleva, i kombination med alla känslor man har, blir svårt. Jag är oerhört stolt över att ha fått möjligheten att representera Hammarby. Det borde alla vara. Jag har fått en hel del sms och mail från supportrar som hört av sig och vill tacka mig för min tid i Bajen. För varje hälsning har jag blivit lika glad och tacksam, men också känt en överväldigande känsla. Det enda jag försökt göra dessa tre åren är mitt bästa. Ibland har det gått bra, ibland sämre. Men att alltid kämpa hårt och göra sitt yttersta är grunder som jag alltid har tagit med mig, oavsett vilken match jag spelat. Att jag fått ynnesten att skicka in en och annan boll i nät och även bidragit med poäng för laget är självklart saker som jag också är stolt över.Jag fick frågan av Aftonbladet vad jag tyckt varit det bästa med tiden i Hammarby och jag svarade utan att tveka uppflyttningen till Allsvenskan . Under hela 2014 kunde man verkligen känna publikens känslomässiga svallvågor ända ner på planen. Vad varje match och tre poäng betydde. Ibland ångesten, men mest euforin över att va på väg mot "det stora målet". Självklart har även varje derbyvinst varit något alldeles extra.På tal om derbyvinster. 1-0 vinsten mot AIK den 27 september 2015 och allt vad det innebar personligen kommer för alltid leva kvar inom mig. Inte mitt (obefintliga) minne av målet, utan för hur Hammarbys supportrar verkligen öste ur sin kärlek till mig. Det har jag sagt tusen gånger så det känns nästan onödigt att säga det igen. Det är något jag alltid kommer att vara tacksam över.Det var givetvis ett tufft beslut att lämna Hammarby, men jag ville verkligen ta möjligheten att uppleva min pojkdröm; att spela fotboll utomlands med allt vad det innebär.Något som svider lite är att vi i de allsvenska säsongerna inte riktigt fått ut den potentialen som funnits i truppen. Åtminstone inte när det gäller hela säsonger, något som tabellpositionerna också vittnar om. Det har till och från varit tuffa prövningar, men en banderoll som hänger på Nya Söderstadion har fått mig att inse något.Rötterna blir starkare när det blåserTusen tack alla ni supportrar som stöttar laget i vått och torrt. Ni förtjänar verkligen all framgång.Det är ni som är HammarbyTack för allt