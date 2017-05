Ett slags liv - St: Erik.

Erik Israelsson kan inte bara avgöra derbyn samtidigt som han skrämmer skiten ur oss på läktarna. Han kan mycket mer. Det visste vi i och för sig redan men att han var en sådan vass skribent som han visar i sin blogg var en dold talang.



Som vi lärt känna honom i



Det droppade ned en länk i förbifarten. En länk till hans blogg. Bland annat med hans version av hjältederbyt mot gnaget på Nya Söderstadion. Mycket läsvärd läsning. Tiden i holländska Zwolle har knappast blivit som Erik önskat. Skador och glest med speltid har förstört våren för honom. Den gamla devisen "Nästa år, då jävlar!" ligger nära till hands. Eller nästa säsong borde det kanske stå.Som vi lärt känna honom i Hammarby vet vi att han är svårstoppad när han bestämt sig för något. Han kommer igen.Det droppade ned en länk i förbifarten. En länk till hans blogg. Bland annat med hans version av hjältederbyt mot gnaget på Nya Söderstadion. Mycket läsvärd läsning. Här

0 KOMMENTARER 323 VISNINGAR 0 KOMMENTARER323 VISNINGAR TOMMY FAGERBERG

tompafager@hotmail.com

2017-05-23 21:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-05-23 21:05:00

Hammarby

2017-05-21 22:13:00

Hammarby

2017-05-19 10:16:00

Hammarby

2017-05-18 00:02:38

Hammarby

2017-05-16 11:10:00

Hammarby

2017-05-15 16:17:10

Hammarby

2017-05-14 17:19:00

Hammarby

2017-05-14

Hammarby

2017-05-08 16:31:00

Hammarby

2017-05-07 19:46:00

ANNONS:

Erik Israelsson kan inte bara avgöra derbyn samtidigt som han skrämmer skiten ur oss på läktarna. Han kan mycket mer. Det visste vi i och för sig redan men att han var en sådan vass skribent som han visar i sin blogg var en dold talang.Om Bajens lag vore ett rep vore ändarna duktigt fransiga just nu. Varken längst fram eller längst bak finns det form att skryta om. Däremellan ser det starkt och stabilt ut. Det räckte till en poäng för Hammarby på Studenternas.Sveriges bästa matchprogram fortsätter att leverera. 32 sidor högkvalitativ läsning för 30:- varje match. I senaste numret intervjuades Hamad som tidigare lirade i just Malmö FF under 6 säsonger. Tyvärr kom Jiloan aldrig till spel i matchen på grund av en skada men intervjun håller i alla fall. Här kommer några utdrag från den.Det taktiska stod i fokus när Bajen tog emot serieledande MFF på hemmaplan, och drog jämnt ut efter 95 minuter spel.Eftersmaken är lite besk efter trepoängaren i Halmstad. Skador på både sheriff Persson och Hamad. Lägg därtill att Birkir fick sitt tredje gula och är avstängd. Sedan tidigare finns frågetecken på Aidoos medverkan på grund av en krånglande ljumske. Malmoe är minst lika skadeskjutet då bägge deras mittbackar fick rött kort i en riktig vilda västernmatch mot Östersund hemma. Vänsterspringaren från Peru, Yoshimar Yotún är dessutom avstängd pga av för många varningar.Stefan Sthål inkom med en gästkrönika till redaktionen.Jiloan Hamad gör två mål men tvingas utgå på grund av skada. Hammarby kniper, trots en dålig andra halvlek, alla tre poängen. Men skadorna inför matchen mot MFF på onsdag oroar.Ny matchtät vecka för Bajen. 3 kamper på en dryg vecka. Först ut är Halmstad BK på Örjans vall. Ett Halmstad som haft en tuff inledning poängmässigt men som har ett par helt OK matcher i benen om ser till spelet. Bajen kommer med bästa möjliga manskap. Varken skador eller avstängningar stör uppladdningen. Det som funnits att läsa om Hammarby den senaste veckan är mest om sommarens Silly season men den väntar vi med ett tag.Efter att Jamie Hopcutt vek in och sköt in 2-1 och Bojan Pandzic blundade för ÖFK:s spel med händerna var ännu ett onödigt poängtapp ett faktum under söndagen. Visst smakar det surt – men med lite distans är det klart att Jakob Michelsen fått till ett stabilt och svårslaget lag. Det ser bra ut redan nu och ifall Jesper Jansson levererar från start kan hösten bli riktigt munter.Efter en vass första halvlek faller Hammarby tillbaka i gamla mönster i den andra. Man tar trots det ledningen genom Junior. Sedan tappar man både 3 och 1 poäng. Förlustbaljan kom i minut 94. Surt sa räven.