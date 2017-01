Förlust mot meriterat motstånd på Kanarieöarna

Las Palmas var ett nummer för stort för ett premiärspelande Hammarby. Slutresultatet skrevs till 2-0 i La Liga-klubbens favör, bland annat efter att Bajens danske nyförvärv Björn Paulsen olyckligt språngnickat in en boll i egen kasse.

På filmduken har Hammarby och UD Las Palmas redan klarat av ett möte. I rollen som Stig-Helmer, ur filmen Sällskapsresan från 1980, försöker Lasse Åberg förgäves leta rätt på sitt borttappade bagage på flygplatsen i semesterparadiset. I den klassiska scenen lyckas han till slut fånga den äldre herrens uppmärksamhet genom att lägga märke till ett lagfoto på Las Palmas, varpå Stig-Helmer utbrister "Hammarby! Bajen! Very good football too".Närmare fyra decennier senare var det så dags att se vilket lag som faktiskt spelar bäst fotboll. Förutsättningarna inför matchen talade onekligen i spanjorernas favör. Laget ligger förnärvarande placerat på en stabil elfteplats i La Liga och ställde, trots ett styggt matchande i seriespelet, upp med ett nästintill ordinarie lag mot Hammarby.Bland de mer namnkunniga profilerna i startelvan fanns Jonathan Viera som gjorde 10 mål från sin ytterposition i La Liga förra säsongen, anfallaren Nabil El Zhar med ett förlutet i Liverpool, och den tidigare Milan-stjärnan Kevin-Prince Boateng.Hammarby, som hade en knapp träningsvecka i Maspalomas bakom sig, skulle i sin tur göra sin första match för året. På banan ställdes, med några undantag, den mest slagkraftiga elva som tränare Jakob Michelsen har att tillgå: Kristinsson – Saevarsson, Magyar, Paulsen, Batan – Smárason, Jajic, Bakircioglu, Torsteinbö – Dibba, Khalili.Redan 10 minuter in i matchen tvingades dock Hammarby till ett byte. Fredrik Torsteinbö klev då av och ersattes av nyförvärvet Gershon Koffie. Den tekniske yttern ska dock enbart ha ådragit sig en lårkaka, enligt vad Fotbollskanalen uppger.Den resterande delen av första halvlek ska ha ägts av hemmalaget både spel- och chansmässigt. Utsända reportrar från den lokala tidningen La Provincia menade (fritt översatt) att "den första halvleken ensidigt gick till Las Palmas fördel, där man parkerade sig på svenskarnas planhalva”.Under denna period fick Ögmundur Kristinsson göra ett par svettiga räddningar för att freda Hammarbys mål. I en intervju med huvudtränare Jakob Michelsen på den officiella hemsidan lyftes senare den isländske EM-keepern fram som en av banans bästa spelare.Med några minuter kvar till halvtid fick dock både han och Hammarby kapitulera. Tidigare nämnda Boateng och El Zhar spelade sig då igenom Hammarbys försvar på högerkanten, där den senare inifrån straffområdet skickade in 1-0 med ett distinkt direktskott i krysset.Las Palmas gjorde inga byten under pausvilan. Hammarby valde i sin tur att byta in Joseph Aidoo och Stefan Batan, samt ett nytt anfallspar i form av Isac Lidberg och Romulo.Matchen fortsatte senare på inslagen väg, även om nyförvärvet Björn Paulsen fick nätkänning i sin debut. Olyckligtvis var dock hans snygga språngrick riktad mot fel kasse. 2-0 till Las Palmas var således ett faktum efter 57 minuters spel.Knappt tio minuter senare valdes Las Palmas tränare Quique Setien att byta ut den ordinarie elvan mot idel b-lagsspelare. Därefter blev matchen mer "avslagen", som Hammarbys huvudscout Mikael Hjelmberg beskrev skeendet i en intervju med Fotbolldirekt.Under slutminuterna lät Hammarby sina allra första spelare födda på 2000-talet se dagens ljus. André Alsanati, Elias Durmaz och provspelande Abdul Halik Hudu – även kallad Rooney – gjorde alla tre sin debut i den grönvita dressen.Slutsiffrorna skrevs också till 2-0 till de gultröjades fördel. Denna gång var det alltså, föga överraskande, Las Palmas som spelade bäst fotboll.Förlusten till trots var Bajen-mittfältaren Dusan Jajic nöjd med insatsen, särskilt i defensiven.– Vi kämpade på bra. Vi stänger ytor och jobbar tillsammans med mycket snack. Det känns bra inför den kommande säsongen, säger han i en intervju med Hammarbys officiella hemsida.Redan under onsdagen flyger truppen hem till Sverige igen efter det veckolånga träningslägret. Hammarbys första träningsmatch på svensk mark går sedan av stapeln mot Superettan -nykomlingen Brommapojkarna på söndag. Matchstart är planerad till klockan 14:00 på Grimsta IP.