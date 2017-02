Gästkrönika: Europas toppar

Våren står på tröskeln och börjar försiktigt titta in, och det är just denna tid då dem Allsvenska drömmarna och förhoppningarna är som störst.

Känslan är att man står vid foten av ett berg och det återstår att se hur högt man kan klättra.





Självklart ser vi fortfarande ringar på vattnet efter Nanne-eran, jag tänker mest på spelartruppens utformning, där vi byggde ett av de fysiskt starkaste lagen i serien, därför är det egentligen inte berättigat att ropa efter några vackra kombinationer och massa samba-klackar.



JM är bevisligen en kille som kan fotboll, hitta styrkor hos "mindre" spelare och utveckla detta till ett starkt kollektiv.

Bajen har alla ingredienser för att lyfta ordentligt 2017, kanske till och med börja "kisa" mot europa inom ett par år.



Fotboll är bevisligen aldrig lätt att förutse, men ser man till vilken position Hammarby har nu och vilken position man har haft dem senaste 10-15 åren, då hittar man ganska mycket potential.

Jag tänker då främst på stegen vi tagit på akademi nivå, detta bäddar gott för framtiden.

Att vi plockar en tränare som är på språngbrädan i sin karriär gör oss än mer spännande.

Lyckas han att organisera oss till den grad att vi klarar av att spela fotboll i 90 mintuer är allting möjligt.



Allt jävla pladder om högintensiva löp och en-touch spelar inte någonroll om man släpper in 4 baljor i andra, ENKELT!

Hammarby kommer alltid att spela i en svensk liga, då ska man spela svenskfotboll.

Vad är då svenskfotboll? Det är att fucking vinna mot varandra, till skillnad från ex spanien, där målet är ett göra över 500 passnigar innan domaren blåser.

Tyskland, att en fotbollsspelare ska vara mer intensiv än en jävla gassell och så vidare.

Var liga har sin egna filosofi, charmen med hela sporten, tjugotvå spelare, en boll och spelet ser annorlunda ut i hela världen.



Man kan alltid utveckla svenskfotboll, men det gör man inte genom att försöka prestera 45 minuter tyskfotboll.

Vi springer inte nere på Årsta för att kunna mäta oss på internationell nivå, vi springer där nere för att kunna slå dom lagen som konkurerrar om det Allsvenska guldet!

Självklart vill man se sitt Bajen i ytterligare Europa kval, men då vill jag se den naturliga utvecklings kurva som format framgångar för olika ligor runt om i världen.

Att man hittar sitt sätt att spela fotboll och inte försöker sätta ett annat lands filosofi på svenskfotboll.



Det är här jag tror att vi har hittat rätt med JM, han kommer inte att försöka spela fotboll som Bayern, därför att det är helt omöjligt sett till vad vi har för trupp, träningsanläggningar, planer mm.



Det viktiga är att vi på allvar försöker att träna hårdare och bättre på det som är vinnande i svenskfotboll, fasta situationer, andra bollar och ett jävla grisande på mittfältet, tränar man för att bli lika bra som Bayern utan Bayerns förutsättnigar fastnar man i ett limbo likt rymden.



Man drömmer om att dem Danska bergstopparna ska vara lika höga som dem Tyska alperna, men tyvärr ser det inte ut så.



Trotts detta är känslan av att sitta och drömma sig iväg bland dom Danska topparna så mycket starkare än vad allt Alperna heter, Dansken är våran Dansk, toppen av ett berg är alltid toppen, oavsett hur hög den är.



Jag lovar, jag väljer södershöjder framför vilken alpintopp som helst, varje dag i veckan,



2017-02-24 11:20:00

Våren står på tröskeln och börjar försiktigt titta in, och det är just denna tid då dem Allsvenska drömmarna och förhoppningarna är som störst. Känslan är att man står vid foten av ett berg och det återstår att se hur högt man kan klättra.Ryktenas tid är tillbaka och det är dags för Hammarby att förstärka truppen. Vi på redaktionen hjälper dig att hålla koll på allt som skrivs om Bajens spelartrupp.Årets första tävlingsmatch för Jakob Michelsens Hammarbylag. Division 1-laget "Bissarna" från Nyköpng."Vi är ett lag i uppbyggnadsfas," löd Mats Solheim efter matchen emot IFK Norrköping som slutade 0-2 tidigare idag.Bajen har av tradition svårt för HJK Helsingfors. De har mötts relativt ofta under försäsongerna de senaste åren men det vill sig aldrig för Hammarby. Denna match var inget undantag, trots ledning 2-0 i rast. Finnarna vann med 3-2 efter en bedrövlig andra halvlek av hemmalaget.Hammarby hade den goda smaken att hålla sin presskonferens på restaurang Kvarnen när man presenterade sitt nyförvärv. Hamad har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.Söndagsträning på Årsta IP. I veckan som kommer väntar tre träningsmatcher i ett matchläger på hemmaplan. Först ut är match på tisdag mot finländska HJK.Bajen tränade ett långt pass med lågt tempo. Man gnuggade försvarsdetaljer till en början för att sedan drilla uppspelsalternativ. Billborn var den som hördes mest med sin oblyga svengelska medan Michelsen gick och korrigerade tekniska detaljer. Ett intressant pass att följa, bra fokus hos spelarna och som grädde på moset var sheriff Persson tillbaka i snudd på full träning efter sina ryggproblem. .Startelvan i träningsmatchen mot BP på Grimsta innehåller inte mindre än två spelare födda 1998. Dels Dusan Jajic som har ett par matcher i A-laget redan men också debutanten Leo Bengtsson.Las Palmas var ett nummer för stort för ett premiärspelande Hammarby. Slutresultatet skrevs till 2-0 i La Liga-klubbens favör, bland annat efter att Bajens danske nyförvärv Björn Paulsen olyckligt språngnickat in en boll i egen kasse.