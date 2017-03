Gästkrönika: Jingblad har gömt sig bakom skrivbordet

En rökgranat kastades in på Hammarbys kansli och en insatsstyrka fångade in och bar iväg Nanne för vidare deportering till dom södra delarna av Sverige och kvar blev en Mats Jingblad som hade kastat sig under skrivbordet för att undkomma angriparna. Med svetten rinnande nedför pannan så for tankarna genom huvudet och en plan måste utformas

-jag säger att jag inte hade någonting med Nanne att göra.





Det jag kan tycka efter det hela är att det var konstigt att Jingblad sitter kvar! Enligt intervjuver senare så var dom inte allas så tajta som det såg ut att vara, eller är det en efterhandskonstruktion?

Klart är att Jingblad faktiskt har presterat efteråt med åtminstodnde en klassvärvning av Jiloan Hamad. Det andra känns inte så stabilt utan mer värvningar som ger ett ”jaha, jo det kanske funkar”.



Då kommer vi till nästa punkt i mitt resonerande, vad ska en sportchef vara då och med vilka resurser har denne att bolla med? Det är svårt för mig som lekman att avgöra eftersom det är andra parametrar som styr vad en sportchef faktiskt kan göra. Bosse Andresson i Djurgården har absolut sålt en del spelare med gott ekonomiskt resultat och detsamma kan sägas om Björn Wesström i Aik, men har det egentligen med just deras prestationer att göra?

Dessa individer har ett gäng med medarbetare som består av scouter, VD:ar, styrelse och ekonomer, detta är det som styr sportchefens möjligheter. Det finns dom som pekar på vissa lag och säger att just dom har kunnat värva en prestigevärvning, men det är oftast till kostnad av att klubben äger en mindre del än vad dom vill medge.



Det är jättekul med en lustigkurre som Bosse som lurar fansen att tro på ett rykte eller en styv Björn som säger att nu värvar Aik ett Sm-guld som dom tror dom vinner men som det är betydligt längre emellan än vad deras uppblåsta självkänsla vill medge. Jag skulle absolut vilja att Mats Jingblad vore lite mer medial men frågan är nog om vi inte ska låta honom vara och istället be att Hammarby fotboll med Kindlund i spetsen borde vara bättre kommunikatinsmässigt än vad vi haft hitttills.



När jag nu skriver det här så är det tre timmar kvar tills Bajen möter Östersund borta i den avgörande matchen i Svenska cupen, jag kan tyvärr inte säga att det är just det som är det viktigaste för mig just nu. Det viktigaste nu är att vi får ihop något som liknar ett lag som tror på det vi vill göra och dit är det nog tyvärr en bit. Ett antal spelare som borde ha fått lämna är Torsten, Smarrasson, Magyar, Solheim,Batan,Dibba och Romulo. Jag tror inte att någon av dessa är kvar vid den här tiden nästa år och är dom kvar är det för att vi inte har haft möjlighet att värva något som är bättre. Kennedy är en känslig fråga också och där kan jag tänka mig en ”Anders Svensson” , helt enkelt sätta honom i backlinjen och eftersom alla vet att vänsterback är ett återkommande sorgligt kapitel så kanske vi ska prova honom där? Det kan inte bli så mycket sämre.



Forza Bajen , jag hoppas på vinst mot Östersund men blickar hellre fram mot Allsvensk premiär !



2017-03-05 12:35:59

Hammarby måste vinna matchen för att ta hem grupp 7 i Svenska cupen och avancera till kvartsfinal. Östersund har full pott efter två omgångar medan Bajen efter 3-3 hemma mot Varberg senast står på 4 poäng. Enligt rådande väderprognoser ska kvicksilvret stanna någonstans kring ocharmiga -8 grader i Jämtlands Hultsfred på söndag vid avspark. Är denna kyliga väderlek bortalagets enda huvudbry? Tyvärr inte.Ryktenas tid är tillbaka och det är dags för Hammarby att förstärka truppen. Vi på redaktionen hjälper dig att hålla koll på allt som skrivs om Bajens spelartrupp.Våren står på tröskeln och börjar försiktigt titta in, och det är just denna tid då dem Allsvenska drömmarna och förhoppningarna är som störst. Känslan är att man står vid foten av ett berg och det återstår att se hur högt man kan klättra.Årets första tävlingsmatch för Jakob Michelsens Hammarbylag. Division 1-laget "Bissarna" från Nyköpng."Vi är ett lag i uppbyggnadsfas," löd Mats Solheim efter matchen emot IFK Norrköping som slutade 0-2 tidigare idag.Bajen har av tradition svårt för HJK Helsingfors. De har mötts relativt ofta under försäsongerna de senaste åren men det vill sig aldrig för Hammarby. Denna match var inget undantag, trots ledning 2-0 i rast. Finnarna vann med 3-2 efter en bedrövlig andra halvlek av hemmalaget.Hammarby hade den goda smaken att hålla sin presskonferens på restaurang Kvarnen när man presenterade sitt nyförvärv. Hamad har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.Söndagsträning på Årsta IP. I veckan som kommer väntar tre träningsmatcher i ett matchläger på hemmaplan. Först ut är match på tisdag mot finländska HJK.Bajen tränade ett långt pass med lågt tempo. Man gnuggade försvarsdetaljer till en början för att sedan drilla uppspelsalternativ. Billborn var den som hördes mest med sin oblyga svengelska medan Michelsen gick och korrigerade tekniska detaljer. Ett intressant pass att följa, bra fokus hos spelarna och som grädde på moset var sheriff Persson tillbaka i snudd på full träning efter sina ryggproblem.