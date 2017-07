Gästkrönika: Kommunikationen saknas i Bajen

Transferfönstret för Sverige har inte öppnat och just den saken har stora återverkningar på lagen i Allsvenskan. Det är skevt och borde hyvlas av i båda ändar för att det ska bli en lättare ekvation för lagen att få ihop, här har tiden sprungit iväg från Svenska Fotbollsförbundet.

Efter förlusten mot Häcken så har röster höjts om att det var en felaktig straff som Jonas Eriksson dömde ut men jag håller inte riktigt med. När Degerlund i stort sett hade kört över Paulinho innan eller efter situationen så (oavsett om han kastade sig något) , så är det ändå en straff även om jag skulle kunna tycka att Paulinho borde ha fått ett gult kort för intentionen. Nu tror jag inte att det är något som kan dömas på det viset.



Hammarby förlorar inte där pga en slarvig passning från Smarasson, Hammarby förlorar inte pga en straff, Hammarby förlorar för att det är för dåligt fokus och att kommunikationen brister på planen.



Det som under den första halvtimmen ser ganska bra ut, blir under den kommande speltimmen en kavalkad i missade passar och bollar som är lite hittepåhejsan bollar ut i tomma intet, men nu är den här texten ingen matchrapport så det varvet tänkte jag inte dra med er på.



Om jag ska vara hård så är det egentligen bara EN spelare som sticker ut och är bra under HELA matchen, det är ju Junior. Han jobbar och sliter och är den spelare som verkligen försöker ändra matchbilden, I övrigt är det få ljusglimtar som även med ljumma ögon får ses som trovärdiga.



Detta är också en konsekvens av att vi behövt göra oss av med spelare innan nya ansluter till tävlingsmatcher, det blir för tunt helt enkelt. Vi får stå ut med det hela under månaden framöver för att sedan få in våra nya spelare, hellre det än att sitta på en felbyggd trupp under ytterligare tid.



I det truppbygget som vi har är det fortfarande en gåta för mig att Romulo och Dibba, är kvar i klubben. Nej, jag är inte ovetande om vad dom gjort i främst derbyn men i övrigt då? Tycker den skränande flocken verkligen att dessa två är något Hammarby borde behålla? Mitt svar är entydligt ett rungande NEJ, eller ska dom bara spela i derbyn? Brist på bollkontroll gör att det krävs dubbelt så många målchanser för att det ska bli något mål och jag ser inte att Romulo ska kunna utvecklas till att bli något annat än en vilsen själ på en stor fotbollsplan, förutom i derbyn som verkar vara den enda tändvätskan som fungerar.



Nu är läget som det är och jag ser fram emot en höst som innehåller ömsom vin, ömsom vatten . Vi kommer nog att ligga och skvalpa i mittenriket och tålmodigt få invänta de nya spelarnas form och skicklighet. Vi kommer inte att åka ur eller ens kvala som jag kan se det, men det kommer inte att vankas topplaceringar heller.



På lördag tar vi emot Örebro och med tanke på hur deras matcher sett ut och hur Michelsen rent taktiskt verkar tänka så blir det antingen målsnålt eller öppna spjäll.



Det skulle vara skönt med en seger eller åtminstonde ett fall framåt med poäng, men då gäller det att alla är med från start och ända tills domaren blåser av.



Forza Bajen, Tillsammans är vi Hammarby

2017-07-06 12:32:43

Transferfönstret för Sverige har inte öppnat och just den saken har stora återverkningar på lagen i Allsvenskan. Det är skevt och borde hyvlas av i båda ändar för att det ska bli en lättare ekvation för lagen att få ihop, här har tiden sprungit iväg från Svenska Fotbollsförbundet.Bajen kom aldrig närmre poäng emot Häcken i den Allsvenska omstarten än under de första 30 matchminutrarna - när de faktiskt var det bättre laget.Det väntar bortafajt på Hisingen för Hammarby. Jiloan Hamad är tillbaka efter skada. Johan Persson har sorgsamt nog lämnat klubben på grund av familjeskäl. Men suget efter allsvensk fotboll är stort!Det blev 82 matcher. Det blev 80 starter. Det blev tydligen också 21 gula kort. Men när Johan Persson nu lämnar Hammarby spelar inga detaljer någon roll. Ingen enskild insats är större än den andra. Det är helheten vi ska uppskatta, det är hjärtat vi aldrig ska glömma. Johan offrade, bokstavligen talat, verkligen allt för Hammarby. Det är det jag alltid kommer att minnas."En skön snubbe". Vi har hört det förr. De där lirarna som sätter en extra klick på truppen. Hammarby har haft några genom åren. Ytterbackar med stort hjärta har också funnits ett par. Ibland påminner vissa av dem om varandra.Ännu ett derby kom rullande runt Tele2, där 29 374 samlades på läktarna för att se ännu en upplaga av Bajen - DIF sluta i - just det. Bajenvinst.Det vankas stormatch innan den Allsvenska säsongen ska gå på sommarlov. Ett skade- och avstängningsdrabbat Bajen möter toppjagande Djurgården i en sista drabbning innan sommaren.Två utvisningar, fyra mål, och The Official Mats Solheim, hjälpte Bajen till ett 2-2-kryss emot J-Södra på söndagseftermiddagen.Allt som oftast när journalister och krönikörer skriver om fotbollssupportrar så skriver de om “män i grupp”. Dessa journalister och krönikörer verkar helt och hållet sakna en målgörare, det blir inte ens en ribbträff från straffpunkten. För sanningen är den att, 2017, finns kvinnor representerade i såväl elitlag som sportstyrelser som i supporterfalanger och på läktare.Söndagsmatch i Bajenland. Storpublik väntas. Sommarvärme likaså. Allt vi supportrar önskar dock är en hemmaseger. Det är dags att ta tre pinnar nu Bajen!