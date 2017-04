Inför AIK-Hammarby:

Dags för derby. På annandag påsk väntas många ta sig ut till Solna för matchen mellan AIK och Hammarby.

Det väntar ett derby på Friends Arena. Vi har spelat två omgångar av årets allsvenska och åtminstone jag är lite förbryllad över att inget lag tagit två segrar, inte heller har vi något lag som förlorat båda. AIK kryssade hemma mot Häcken i premiären. I matchen efter åkte de till Borås Arena och vann med 2-1. En match där jag tyvärr imponerades storligen över AIKs spel.Hammarby spelade sin premiär i Norrköping. Vi förlorade med 2-1 men där och då var jag - utifrån hur försäsongen varit så pass linjelös och suddig - ändå rätt nöjd med prestationen. Domedags-Pernilla trodde Norrköping skulle sopa banan med oss.Därför hade jag nog lite förhoppningar inför matchen mot Kalmar. En fantastisk hemmapremiärsuppladdning med tusentals grönvita på sköna Södermalm, en marsch över bron för både lag och stad för att sen följas upp av, ja vadå? En match där Kalmar spelade sitt patenterade, försvarsinriktade spel och vi svarade med att sätta långa bollar på Dibba som ensam forward. Det var plågsamt att se. Vi var stillastående och lättlästa. Skapade få riktigt heta målchanser. Dessutom lyckades Kalmar styra våra uppspel till våra kanske sämsta uppspelsfötter.Det var i matchens sista spark som Björn Paulsen räddade en poäng till oss. Hans skott betydde kvitterat och den där poängen kändes viktig då, och gör det fortfarande.Det har varit påsklov i Stockholm veckan som gått. Det betydde att jag hade möjlighet att se ett par av veckans träningar. Joseph Aidoo deltog inte i inledningen av veckan. Vet inte riktigt varför, men det sas att han behövde rehabba sina ljumskar. Romulo åkte på en smäll och såg ut att ha rätt ont i sin rygg och är därför tveksam till att han orkar nittio minuter.Inför måndag så hoppas jag att Jacob Michelsen formerar styrkorna så härKristensson--MusaMagyarAidooSaevarsson--Björn PaulssenJohan PerssonKennedy---HamadDibbaSmarasonJa, jag vill att Kennedy startar. Nej, jag har också sett att han inte riktigt har kommit upp i den standard man önskat och hoppats. Han har haft det riktigt tufft i de två första matcherna, men nu är det derby och naturgräs. Jag tror att det är förutsättningar som Kennedy gillar. Därför vill jag se honom från start före Junior. Jag vill också ha hans fot på plan för fasta situationer.Jag tror att AIK kommer att gå all in direkt. Det får inte bli som den vidrigt tunga matchen förra sommaren där vi tidigt hamnade i ett underläge och sen blev fullständigt överkörda. Det är av otroligt stor vikt att vi fokuserar på att hitta rätt positionsspel, inte slarva i presspelet och ta dumma beslut. Vi måste spela fotboll med huvudet. 100% fokus och det finns inte utrymme för ogenomtänkta beslut. Att som mittback börja dribbla och tappa boll centralt kostade oss dyrt mot Kalmar. Det är när Magyar gör en sådan grej som vi får omställningen på oss och ett mål i baken.Jag hoppas innerligt att Johan Persson är redo för ett derby. Han fick komma in mot Kalmar senast och då tyckte jag att man såg hans ringrostighet. Han hamnade helt fel i flera närkamper, men hans energi, styrka och vilja behövs. Framförallt i ett derby. Måtte hans rygg hålla.Hemmalaget får bära favoritskapet. Men jag vet att laget är ruskigt taggade. Man var inte nöjda med hur spelet såg ut mot Kalmar och jag är helt övertygad om att man vill visa oss att man är bättre än så.Det är Jonas Eriksson som dömer på måndag. Det tror jag är goda förutsättningar. Han blåser igång matchen 15.00, förhoppningsvis. Det går gratisbussar från Gullmarsplan eftersom Stockholm Södra är avstängd under påskhelgen och pendeltågen inte stannar där.