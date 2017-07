Fortsätter Romulo sin fina form?

Inför Häcken - Hammarby: Äntligen fotboll igen!

Det väntar bortafajt på Hisingen för Hammarby. Jiloan Hamad är tillbaka efter skada. Johan Persson har sorgsamt nog lämnat klubben på grund av familjeskäl. Men suget efter allsvensk fotboll är stort!

Äntligen!



Det har varit ett tråkigt, långt, meningslöst och värdelöst uppehåll. Det är så förbenat trist att allsvenskan pausar den tid på året då man egentligen allra mest vill kolla boll. Ja, jag fattar det där med U21-EM, men jag gillar det inte ändå. Men nu är det dags!



Hammarby åker ner till Göteborg och ut till Hisingen för att möta Häcken på måndagen. En plättlätt match. Eller kanske inte.

Eftersom skolfröknar har sommarlov har jag hunnit se flera träningar efter det att spelarna kommit tillbaka från sin minisemester. Det känns bra. Både för mig själv personligen men även det jag ser. Jacob Michelsen fortsätter att vara en tränartyp jag tycker om.

Han, Billborn och Pablo genomför tydliga träningar där de alltid är delaktiga. Mycket feedback, många övningar stannas upp för att tydliggöras tidigt och jag uppskattar storligen att han inte tar för givet att alla förstått, utan att han verkligen säkerställer att instruktionerna gått fram. Träningarna genomförs till stor del på engelska.



Jag drar parallellen till mitt eget yrke som lärare. Händer ofta att jag själv tycker att min introduktion varit vråltydlig. Att det absolut inte kan råda några tvivel på vad som ska göras. Sen släpper man iväg kalvarna och de gör något helt annat. Lätt att skylla på adepterna då men åren av yrkeserfarenhet har ju lärt mig att det bara är jag själv som kan ändra på mig. Har inte ungarna förstått, förklara igen - men inte högre och långsammare - utan på ett annat sätt, kanske mer hands on, visa själv, låta en elev visa. Så arbetar Jacob. Jag gillar det jag ser.



Det jag däremot inte gillar är att Johan Persson avslutar sitt kontrakt och flyttar till Skåne. Hemskt! Jag förstår honom till hundra procent men jag gillar det inte alls. Johan har betytt otroligt mycket för Hammarby och jag är honom evigt tacksam för det arbete han gjort för oss.



Vi värvade en ny spelare i veckan som gick. Jeppe Andersen från danska Esbjerg ansluter till truppen men är dessvärre inte spelklar förrän den 15 juli. Utan att ha full koll på fönsterdetaljer så tror jag att det är det datumet som gäller för Mads Fenger också.



Varken Häcken eller vi har några spelare avstängda i den här matchen. Vårt skadeläge ser väl hyfsat ut även om jag sätter frågetecken till huruvida Joseph Aidoo kommer att spela. Han har tränat sparsamt i veckan och mest rehabtränat på gymmet.



Eftersom Magyar inte heller finns kvar i truppen, Fenger inte tillgänglig än och skada på Aidoo så blir det nog till att stuva om. Antingen får Birkir spela centralt med Degerlund eller så blir det Paulsen som kliver ner i backlinjen.



Däremot synnerligen glädjande att få se Jiloan Hamad tillbaka i full träning igen. Och som han spelare. Vilken kille det där är! Det ska bli otroligt kul att se honom spela match igen.



Häcken ligger en poäng bakom oss i mitten av tabellen. En poängskörd och placering som de nog är allt annat än nöjda med. Nu åkte Häcken på tunga skador precis i början av säsongen som säkerligen påverkat. Kamara leder den interna skytteligan med 5 gjorda mål och två assist. Honom får vi se upp med.



Häcken torskade borta mot Elfsborg med 2-0 i sista matchen innan uppehållet, där vi å andra sidan landade en av de skönaste derbysegrarna jag någonsin upplevt i och med hemmasegern mot Djurgården. Och sättet vi genomförde den fajten på med de tunga spelare som saknades gör mig numera full av tillförsikt inför matcher. Jag vet att vi kan spela fotboll. Jag vet att Hammarby under Jakob Michelsens ledning är på väg uppåt. Jag känner tillförsikt.



Matchen på Bravida spelas på måndag klockan 19.00. Dömer gör Jonas Eriksson. Det kommer säkerligen att dyka upp många grönvita supportrar. Suget efter fotboll är otroligt stort.



Äntligen!

2017-07-02 16:10:00

